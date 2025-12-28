通霄慈后宮慶天上聖母入火安座14週年

苗栗縣通霄鎮慈后宮昨（二十八）日舉辦「天上聖母入火安座十四週年慶暨平安福宴」，縣長鍾東錦與陳超明立委執行長陳君豪、通霄鎮長張可欣、民政處長巫恆昭及全國各地友宮信眾一同向天上聖母表達最虔誠的敬意與感恩之心。

通霄鎮慈后宮新廟於二○一二年底安座入火，是北港朝天宮的分靈廟，高達一五五公分木雕媽祖神像是由法師在北港朝天宮開光，鎮殿媽祖背後還放進朝天宮香灰、五穀等物，象徵香火分靈到通霄。北港朝天宮並致贈一組六十六公分高的北港媽祖、千里眼與順風耳將軍神像，而開基媽祖則被稱為「慈淨媽」。慈后宮門口的兩棵百年莿桐樹，如同媽祖駕前的千里眼、順風耳般，因此擁有守護樹的美名。

廣告 廣告

倚山望海的慈后宮在新廟落成前，先在廟旁空地搭建臨時廟，每年白沙屯媽祖進香時，都會特地到這裡來看看，還幫忙看座向、踩地基。

二○一五年白沙屯媽祖的神轎更是在萬眾矚目之下，從慈后宮廣場一路衝上階梯，進入大殿駐駕；只見黃衫轎班人員三個進退，在眾人掌聲中，快步邁上階梯。

苗栗縣長鍾東錦表示，慈后宮長年來在溫主委、管理委員會及地方仕紳的用心經營下，不僅香火鼎盛，更成為地方信仰、文化與凝聚人心的重要中心。十四年前天上聖母入火安座，庇佑地方風調雨順、闔境平安，讓通霄鄉親在生活與事業上都能心有所依、行有所安。天上聖母慈悲為懷、護佑蒼生，不僅是信仰的力量，更是社會安定的重要支柱。慈后宮平時熱心公益、關懷弱勢、促進地方和諧，充分展現宗教向善的精神，也讓苗栗成為一個充滿溫暖與希望的地方。

昨天席開一百二十桌平安福宴，象徵共享福氣，也代表著地方的團結與興旺。縣長感謝慈后宮對地方的付出，也感謝各位信眾長期以來對縣政推動的支持與鼓勵。