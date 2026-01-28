通霄慶祝農民節 表揚績優人員

為感念農民辛勤耕耘並推廣在地優質農產，通霄鎮昨二十八日盛大舉辦「一一五年度農民節表揚大會」。活動由通霄鎮農會領銜，苗栗縣政府秘書長陳斌山到場向所有獲獎的優秀農友及長期投入農業推廣的農會人員表達誠摯的祝賀與感謝，肯定大家一年來的努力與付出。

在本次表揚名單中，胡錫明憑藉卓越的糧食經營績效，榮獲「國產農糧類推廣獎」及「糧食生產優良人員」雙項殊榮，成為在地糧食安全的守護者。陳明珂則榮登「神農獎」寶座，肯定其在農業技術創新上的非凡成就。此外，通霄農產在各項評鑑中屢獲佳績：陳黎春香於苗栗縣國產龍眼蜂蜜評鑑勇奪特等獎，駱文惠、孫志堅獲頭等獎；黃賜國在文旦果品評鑑榮獲二等獎，林麗敏則在小番茄評鑑中表現優異，展現通霄農產品的高度競爭力。在傳承與創新方面，林玉珊與羅瑞風於「家政影響力創意短視頻大賽」中榮獲金獎，展現數位行銷新實力；烏眉國小楓樹分校在農業組競賽中勇奪全縣第三名，由馬渝婷等同學接下薪傳火炬。青農劉泓欽、食農教育推廣者李慶成與謝永興等人，也為通霄農業注入新活力。

苗栗縣政府秘書長陳斌山偕同農業處長陳樹義、農漁會輔導科長丁美君、鎮民代表會主席徐淑雲、農會理事長洪文華、常務監事徐永森、總幹事許道坤等各界代表共同出席，現場氣氛熱烈。

秘書長陳斌山指出，通霄鎮農會在推廣在地農特產品方面用心且多元，結合媽祖信仰，讓農產品自然融入生活與文化活動，並成功打造「彩虹玉米」品牌，研發易食包，讓民眾在家即可輕鬆品嚐通霄的好味道。