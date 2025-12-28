通霄拔蘿蔔暨藺草編織體驗 爆人潮

由通霄鎮公所舉辦的「拔蘿蔔暨藺草編織體驗暨交通安全宣導活動」昨（二十八）日熱鬧登場，除拔蘿蔔外還開放五十組藺草編織體驗，讓民眾了解苗栗在地特色工藝品，吸引許多民眾扶老攜幼前來參加，鎮公所也趁機宣導各項交通安全知識，寓教於樂。苗栗縣副縣長邱俐俐提醒大家，年關將至，開車出行一定要注意安全，平平安安過好年。

通霄鎮公所在平原里台一線旁農地種植約一甲蘿蔔供民眾體驗，活動當天採自由入場，上午八時就已經有民眾提早前來排隊報名，領取專用提袋準備拔蘿蔔，大批人潮圍繞在田邊就準備位置，時間一到立刻下田拔蘿蔔，每個人都收穫滿滿，除了拔蘿蔔與藺草編織體驗活動，還有表演、宣導活動及美食品嘗，現場相當熱鬧。

主辦單位通霄鎮鎮長張可欣及鎮公所團隊、鎮民代表會多位代表，還有苗栗縣副縣長邱俐俐、縣議員翁杰、通霄鎮各里里長等齊聚，一起下田體驗拔蘿蔔。邱俐俐指出，除了農事體驗外，還有通苑地區很重要的手工藝藺草編織的體驗，歡迎大家參加，傳承傳統工藝，另外年底快到了，民眾出門辦事、採買的時候務必要注意交通安全，遵守交通規則，開心出門、平安回家，快樂過好年。