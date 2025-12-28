通霄拔蘿蔔結合藺草編織 親子體驗樂翻天

由苗栗縣通霄鎮公所舉辦的「拔蘿蔔暨藺草編織體驗暨交通安全宣導活動」二十八日登場，熱鬧滾滾。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

由苗栗縣通霄鎮公所舉辦的「拔蘿蔔暨藺草編織體驗暨交通安全宣導活動」二十八日登場，除拔蘿蔔外還開放五十組藺草編織體驗，讓民眾了解苗栗在地特色工藝品，吸引許多民眾扶老攜幼前來參加，氣氛熱烈。

通霄鎮公所在平原里台一線旁農地種植約一甲蘿蔔供民眾體驗，二十八日採自由入場，上午八時就已經有民眾提早前來排隊報名，領取專用提袋準備拔蘿蔔，大批人潮圍繞在田邊就準備位置，時間一到立刻下田拔蘿蔔，每個人都收穫滿滿，除了拔蘿蔔與藺草編織體驗活動，還有表演、宣導活動及美食品嘗，現場相當熱鬧。

主辦單位邀請來賓一起下田體驗拔蘿蔔，二十八日除了農事體驗外，還有通苑地區很重要的手工藝藺草編織的體驗，傳承傳統工藝。

另外年底快到了，公所也趁機宣導各項交通安全知識，寓教於樂。苗栗縣副縣長邱俐俐提醒大家，年關將至，民眾出門辦事、採買的時候務必要注意交通安全，遵守交通規則，開心出門、平安回家，快樂過好年。