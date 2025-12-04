通霄新建烏眉社區活動中心動土 預計明年11月完工





通霄鎮舊有烏眉社區活動中心建物老舊、屋頂漏水，外牆與地面亦因地震而裂損，經爭取台電、中油、縣府補助及鎮公所自籌配合款，以1850萬元總經費辦理新建工程。副縣長邱俐俐4日偕同鎮長張可欣等各界人士焚香祝禱後動土開工，預定明年11月完工啟用，可提供社區居民多元的服務功能。

「沒有最好，只有更好！」副縣長邱俐俐與鎮長張可欣，感謝台電、中油及縣府挹注經費，攜手鎮公所達成社區擁有嶄新活動中心的期待，竣工啟用後將承擔長輩課程、社區聚會與兒童活動等功能，成為在地生活重要據點。邱俐俐強調，縣府會持續支持地方需求，打造更安全、完善、貼近生活的優質公共空間，讓各村里都變得更好。

4日上午舉行的動土典禮，由社區才藝班接連演出「天后駕到」等節目，為會場增添不少喜氣。隨後由副縣長邱俐俐、鎮長張可欣偕同台電通霄發電廠副廠長谷震遠、中油探採事業部副執行長湯珠正、立委陳超明秘書及縣議員、代表、里長各界人士，焚香祝禱後持鏟動土。

鎮公所表示，新建烏眉社區活動中心規畫為1層樓建築，面積70多坪，室內空間包含活動中心、男女廁所、無障礙廁所、儲藏室及茶水間等，預定明年11月完工啟用，兼具集會、聯誼、休閒多重功能。工程總經費1850萬元，透過立委陳超明及地方各界協助爭取，其中台電補助650萬、中油100萬、縣府200萬，餘款由公所自籌配合。

鎮長張可欣表示，公所會針對新建社區活動中心完工前，追加預算俾利增添內部軟硬體設施所需經費，活動中心前方也留有草地規畫作為槌球場，提供長輩休閒運動。她另表示，因烏眉里有鄰避設施，公所每年編制200多萬元的專屬回饋金，照顧里民鄉親。

副縣長邱俐俐感謝國營企業挹注經費，還有地方各界公私協幫助地方不斷蛻變、進步，努力過程的辛苦，相信鄉親看在眼裡點滴在心頭。非常高興代表縣長鍾東錦出席動土典禮，這是符合地方期盼的一個起點，邁出穩健的第一步，等這個真正屬於社區的活動中心落成後，可以承擔著未來長輩、孩子、家庭與社區日常的需求，提供居民更好更優質的生活環境，也是大家情感的凝聚與延伸。

邱俐俐說，烏眉里近來還有個網紅觀光亮點「相思窩土地公」，結合了宗教、文化與地形地貌，又被譽為「高鐵土地公」，地方透過立委陳超明爭取經費，正辦理優質環境相關工程。另外，苗128線內湖里路段已完工，縣府團隊與地方正努力爭取第二期拓寬工程，讓鄉親有條安全又便捷的回家之路。

近來因美國關稅衝擊和國外天災人禍等紊亂的國際情勢，邱俐俐呼籲鄉親心手相連，自會散發溫度，度過逆境與寒冬的考驗，正如今日大家高喊的「烏眉動起來、通霄GO讚！」口號，平穩中漸入佳境。

