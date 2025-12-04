通霄新建烏眉社區活動中心 開工

通霄鎮舊有烏眉社區活動中心建物老舊、屋頂漏水，外牆與地面亦因地震而裂損，經爭取台電、中油、縣府補助及鎮公所自籌配合款，以1850萬元總經費辦理新建工程。副縣長邱俐俐昨（四）日偕同鎮長張可欣等各界人士焚香祝禱後動土開工，預定明年十一月完工啟用，可提供社區居民多元的服務功能。

「沒有最好，只有更好！」副縣長邱俐俐與鎮長張可欣，感謝台電、中油及縣府挹注經費，攜手鎮公所達成社區擁有嶄新活動中心的期待，竣工啟用後將承擔長輩課程、社區聚會與兒童活動等功能，成為在地重要據點。邱俐俐強調，縣府會持續支持地方需求，打造更安全、完善、貼近生活的優質公共空間，讓各村里都變得更好。

昨日上午舉行的動土典禮，由社區才藝班接連演出「天后駕到」等節目，為會場增添不少喜氣。隨後由副縣長邱俐俐、鎮長張可欣偕同台電通霄發電廠副廠長谷震遠、中油探採事業部副執行長湯珠正、立委陳超明秘書及縣議員、代表、里長各界人士，焚香祝禱後持鏟動土。

霄鎮公所表示，新建烏眉社區活動中心規畫為一層樓建築，面積七十多坪，室內空間包含活動中心、男女廁所、無障礙廁所、儲藏室及茶水間等，預定明年十一月完工啟用，兼具集會、聯誼、休閒多重功能。工程總經費一千八百五十萬元，透過立委陳超明及地方各界協助爭取，其中台電補助六百五十萬、中油一百萬、縣府二百萬，餘款由公所自籌配合。鎮長張可欣表示，公所會針對新建社區活動中心完工前，追加預算俾利增添內部軟硬體設施所需經費，活動中心前方也留有草地規畫作為槌球場，提供長輩休閒運動。