通霄沙雕節 議員促打造慢活品牌

今年苗栗縣通霄沙雕藝術節吸引破70萬名遊客進場，出身通霄鎮的縣議員周玉滿24日總質詢時，希望將通霄沙雕節整合為世界唯一的慢活沙雕品牌，讓通霄沙雕節不僅是苗栗的驕傲，更成為台灣邁向國際文化舞台的重要亮點。苗栗縣長鍾東錦答詢時表示，明年的通霄沙雕節應該首先解決停車及交通問題，依序解決問題再逐漸擴增規模。

據悉，通霄沙雕藝術節活動是由周玉滿會同通霄鎮長張可欣共同向縣長鍾東錦提案舉辦，今年邁入第2屆，吸引超過70萬的人潮，周玉滿質詢認為沙雕藝術節不僅創下全台沙雕藝術節的新紀錄，更刷新老通霄海水浴場的入場人次，通霄沙雕藝術節已超越日本最悠久的沙雕展，讓苗栗成為國際媒體關注的焦點，縣府是否能以更長遠的視野來規畫未來，將通霄沙雕節以及苗栗慢城，整合為世界唯一的慢活沙雕品牌。

鍾東錦答詢表示，通霄沙雕藝術節的現場停車、交通分流、無障礙設施，仍需全面改善。首先是停車空間的再造，希望能利用西濱高架公路下閒置空間來規畫停車位，其次是整修現有人行通道，增設照明，讓行人與車輛能夠確實地分流。第3則是友善無障礙的環境，打造沙雕區以及無障礙步道，讓長者及輪椅族群都能夠自在地來參與，真正實現全民共享的一個藝術節。

周玉滿並針對通霄海水浴場的門面整修，並建議活動時間延長至夜間。鍾東錦同意向中油及台電爭取經費補助，將海水浴場大門至停車場空間重新整理，並重畫停車格，他也贊成夜間活動時間能夠延長，來分散白天參觀的人潮，甚至是在夜間增加供應飲料食物，讓年輕人能夠坐在沙灘上喝著啤酒賞沙雕海景，讓經濟效益倍增，這是非常浪漫的一件事。（禁止酒駕。飲酒過量，有害健康。）