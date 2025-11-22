通霄濱海馬拉松23日「追風」 農會端好料上場
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄濱海馬拉松明(23)日早上登場，將有大批跑友齊聚通霄鎮，通霄鎮農會與縣府攜手打造「豐味苗栗」展區，端出滿滿好料提供跑者補充體力、享受美食，也盼透過馬拉松盛會推廣在地農產。
通霄鎮農會許道坤表示，通霄的風、通霄的梨、通霄的人，皆有故事，農會於馬拉松活動準備用心製作的「等路」。希望跑者吃得到通霄的甜，也記得通霄的熱。通霄鎮農會也準備美味水梨將頒發「通霄水梨獎」給幸運跑者。
至於「豐味苗栗」展區端出的「通霄等路」，包括以在地蜂蜜調製的蜂蜜水，提供跑者在海風吹拂的賽道上清爽解渴、補糖不膩口；通霄代表性農產彩虹玉米屆時將會熱騰騰讓跑者補充體力、大啖特色玉米。
通霄鎮農會今年也推出以通霄農產入菜的小點心，如以鮮甜玉米搭配手作肉餡的彩虹玉米小肉包；使用通霄香水梨入菜、甜鹹交織的水梨雞披薩，現場並有在地米食與農特產品嚐區，希望跑者用味蕾感受海線風土，也成為親子與外地跑者最喜歡的體驗區。
更多自由時報報導
台灣首見！ 綠藤生技、歐萊德等14業者化粧品摻致癌「蘇丹紅」
全猜錯！「三角形神秘標示」滿布彰化市路面 用途曝光
化粧品驗出蘇丹紅 專家示警：護唇產品風險最高
塞到快往生！彰化東外環道晚間「紫爆」 狂塞2小時原因曝
其他人也在看
疑氣候異常! 苗栗通霄"蒜香藤"三度盛開 遊客搶拍
中部中心/邱俊超 苗栗報導苗栗通霄鎮馬家庄的蒜香藤，以往每年只會盛開兩次，今年疑似受到氣候影響，7月份時已經二度開花，近期進入正常花期，蒜香藤大約盛開五成，已經是今年第三度開花，花團錦簇美景，宛如紫色瀑布，吸引不少遊客朝聖。民視 ・ 1 天前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（中央社莫斯科/基輔21日綜合外電報導）俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。中央社 ・ 21 小時前
2025彰化縣媽祖祈福文化節起駕 13間宮廟聯合遶境為眾生祈福消災
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節於今（22）日舉行13間宮廟聯合遶境活動，熱鬧互傳媒 ・ 8 小時前
《產業》日韓禽流感疫情升溫 防檢署：候鳥抵臺已達高峰應嚴防疫情
【時報記者張佳琪台北報導】隨著天氣轉涼，進入禽流感好發時期。農業部防檢署邀集相關單位及專家開會，確認歐洲、美國、日本及韓國等多國（洲）高病原性禽流感疫情升溫，且抵台度冬的候鳥數量已達高峰。因此，養禽業者與相關單位須提高警覺，嚴密防疫。 防檢署20日邀集台北市野鳥學會、東海大學、農業部獸醫研究所及生物多樣性研究所等團隊，召開候鳥遷徙(南遷)預警會議。會議由生多所分享近期於全台過境或高風險度冬候野鳥族群變化及分布情形，經討論後與會專家研判，歐洲、美國、日本及韓國的高病原性禽流感禽場及野鳥案例呈現上升趨勢，顯示全球多國(洲)疫情升溫，逐漸步入禽流感高風險季節。 專家提醒，近期日本及韓國接連通報多起禽場、野鳥案例，我國正位處候鳥度冬路徑下游國家，境外禽流感病毒透過候(野)鳥攜帶入侵禽場風險，不可小覷 。 防檢署的資料也顯示，蘭陽平原、西南沿海、臺北關渡、桃園大園及新竹香山等地皆持續有候鳥紀錄，且數量已達高峰，整體遷徙態勢逐步進入度冬期穩定階段。 近日氣溫降低且日夜溫差大，很容易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，又適逢候鳥度冬期間，家禽受病毒感染風險升高，防檢署呼籲養禽業者留意禽舍保溫及通風管理時報資訊 ・ 1 天前
嘉縣 餵浪犬、妨害公務 婦挨罰被訴
嘉義縣竹崎鄉內埔村有1名婦人長期餵養遊蕩犬，成為遊犬群聚的熱點，屢次發生遊犬追車、咬人與行人跌倒等事故，影響社區生活安全，嘉義縣家畜疾病防治所勸導反遭辱罵、推擠，依法裁罰8萬3000元，涉及公安加碼裁罰3000元至1萬5000元，並捕捉11隻問題犬，依妨害公務罪嫌報案。中時新聞網 ・ 1 天前
日團台、港、中演出喊卡！粉猜：受中日關係波及
娛樂中心／尤乃妍報導日本國民流行雙人天團YUZU（柚子／ゆず），原訂12月在香港、上海、台北三地展開亞洲新巡演「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」，在近日突宣布三場皆取消。消息聲明中提及是因「不可抗力因素」，但是不難猜測是跟近期中日政治角力有關，讓歌迷粉絲紛紛感到惋惜。民視 ・ 8 小時前
入伍首日就逃兵！成功嶺替代役偷連長車闖關離營 役政司懲處曝光
台中成功嶺20日發生替代役男偷車逃兵事件，26歲李姓役男當天報到後，因不適應軍中環境，晚間趁上廁所時脫逃，並在停車場偷走1名連長的私車連夜開回台北。役政司指出，李男擅離職役部分將予以記過或禁足處分，偷車部分將依竊盜罪移送偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
午夜驚傳溺斃案！78歲翁陳屍田寮河 警消吊掛打撈畫面曝
【記者葉先鵬／基隆報導】基隆田寮河昨天（21日）深夜傳出一起溺斃事件，民眾經過河邊時赫然發現一名老翁漂浮在水面上，警消趕抵後確認其已明顯身亡，凌晨0時許已順利將遺體打撈上岸，詳細死亡原因還有待進一步釐清。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
好熱的「小雪」高溫恐近30度 沿海九縣市有強風特報
今(22)日是24節氣中的「小雪」，台灣天氣持續受東北季風影響，氣象署上午對沿海九縣市發布黃色陸上強風警示，提醒局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生機率。儘管時序入冬但民間氣象專家表示，今天中廣新聞網 ・ 15 小時前
挖子尾自然保留區迎冬候鳥潮 生態導覽開放預約
新北市八里區及淡水河出海口的挖子尾自然保留區進入秋冬時節，成為候鳥南遷的重要中繼站。新北市農業局提供預約生態導覽服務，由生態志工協助解說，讓民眾深入觀察鳥類活動，了解候鳥遷徙故事與棲地習性，同時欣賞挖子尾獨特的濕地生態景觀。中天新聞網 ・ 10 小時前
「高齡換照」代言人沈文程快閃象山公園 自曝明年5月搶先換駕照
明年5月起，70歲以上高齡駕駛要換駕照，資深藝人沈文程擔當公路局「高齡換照」代言人。公路局今天（22日）上午在台北市象山公園舉辦「高齡換照代言人快閃活動」，代言人沈文程現身向民眾宣導。公路局表示，台灣已邁入超高齡社會，高齡者外出需求與交通安全議題日益受到重視。高齡換照新制將在2026年5月正式實施，自由時報 ・ 10 小時前
石亦珍推廣敬神摺紙 打造宗教紙藝文創元年推向國際
2025菁英盃宗教文創紙藝競賽將於30日在富信飯店盛大登場，台灣國際文創協會副理事長石亦珍表示，今年是很重要的「宗教紙藝文創」元年，也是主辦賽事最大意義，屆時將有來自全國170位紙藝老師同台競技。石亦珍研究宗教紙藝文創25年，期間創作獲獎連連，近年致力於推廣紙藝教學，過去她曾應邀到馬來西亞沙巴雷藏寺自由時報 ・ 10 小時前
超人氣！永康拔蘿蔔體驗今年原規劃5場次 不料30分鐘全收光
台南永康曾是白蘿蔔的重要產地，永康區農會連續第3年舉辦友善農業推廣體驗活動，今年原本規劃5場次，首場「拔蘿蔔」今（22）日登場，沒想到反應太熱烈，活動開始30分鐘就被採收一空，後面4場次只能取消，相約明年再見。永康區農會推廣人員曾千千表示，早期永康區的白蘿蔔種植面積逾100公頃，目前僅剩不到15公頃自由時報 ・ 10 小時前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 7 小時前
國際獅子會捐恩主公醫院千萬設備 卓冠廷促成「回饋地方鄉親」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導國際獅子會今（22）日上午於新北美術館舉辦「2025-2026年度大型社會服務捐贈活動」，率領全區獅友結合健走、公益捐贈與藝文表演，活動總人次突破千人，回饋鄉里的捐贈總價值更超過千萬。民進黨籍新北市議員卓冠廷致詞時表示，很高興成為此次民間捐贈的推手之一。民視 ・ 10 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 11 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前