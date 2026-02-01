通霄焢窯被當「小墳塚」 網友：地瓜集體火化？

苗栗通霄將舉辦焢窯活動，城北里的農田已提前搭建近400座土窯，稻田裡一堆堆土坑滿山遍野，每個土坑還用磚頭搭起門框，視覺衝擊十足。土窯造型引起討論，有民眾覺得怪異，好像墳墓；也有人認為壯觀，特地前往打卡拍照。

稻田裡一堆堆土坑，滿山遍野。圖／台視新聞

畫面PO上網後，立刻被網友製作成AI影片，並引發搞笑留言，例如「土撥鼠的豪宅」、「哈比人的村落」、「地瓜與雞隻的火化現場」等。

焢窯其實是早期農村的傳統活動，附近居民也表示，「玩過之後你就會愛上它。」活動已連續舉辦兩三年，只限通霄鎮民參加，雖然報名組數為230組，但土窯已編號360座，不管外型如何，活動還沒開始就引發話題。

網友將土坑畫面製作成AI影片。圖／翻攝自Threads＠roshuei

台東關山3千人拔蘿蔔 民眾幸運抽中手機

另外在台東，則是有連續第12年舉辦的拔蘿蔔，吸引超過3千人參加，為了免費好吃的蘿蔔，有人遠從屏東夜衝搶拔，活動也特別規劃抽獎，由第一次體驗的潘小姐抱走手機大獎，讓這場活動有吃又有得拿。

拔蘿蔔活動吸引超過3千人參加。圖／台視新聞

台東－苗栗／劉麟祥、張興傑 責任編輯／蔡尚晉

