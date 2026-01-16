通霄發電廠新任廠長上任 台電期許承襲優良傳統

▲通霄發電廠新、卸任廠長交接，由台電孫副總監交。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】台灣電力股份有限公司於今(16)日通霄發電廠新、卸任廠長交接典禮，台電公司孫禹華副總經理擔任監交人，秘書長陳斌山感謝卸任黃達義廠長任內的用心，帶領通霄發電廠在四年內獲得三次全國特優發電廠，並歡迎新任廠長李枝榮，期許繼續承襲優良傳統，為地方鄉親創造更便利、更具溫度的服務。

苗栗縣政府秘書長陳斌山與陳超明委員執行長、縣議員張顧礫、徐永煌、翁杰、陳品安議員秘書羅可喬、通霄鎮長張可欣、苑裡鎮長劉育育、後龍鎮長謝清輝、通霄鎮代表會主席徐淑雲、地方代表里長與台電各發電廠單位主管都到場觀禮，場面溫馨而隆重。

秘書長陳斌山表示，電力穩定供應是產業發展與民生生活不可或缺的基礎，隨著科技產業發展與用電需求持續攀升，穩定供電與能源轉型已成為國家重要政策方向，「通霄電廠二期更新改建計畫」規劃新設置5組燃氣複循環機組，預計於2032年全數完工後，總發電量可達650萬千瓦，成為全台第四大發電廠，在全國電力布局中具有關鍵地位，也肩負支撐苗栗地區及竹科產業用電的重要任務。

陳斌山秘書長指出，縣府原則上全力支持國家能源政策與穩定供電目標，但我們也必須誠實面對，當發電量持續擴大，地方鄉親對於環境風險、生態影響及生活品質的疑慮，勢必會隨之增加，也非常感謝通霄發電廠持續與苗栗縣政府保持良好的合作夥伴關係，無論是在工程說明、施工期間的協調，或是透過定期舉辦地方說明會，向地方鄉親說明施工期程、回饋機制與環境監測成果，台電都展現高度的責任感與資訊透明，讓地方意見能夠被充分傾聽，也讓縣府在推動相關政策時更為順利。

苗栗縣政府期待在李枝榮廠長的帶領下，通霄發電廠能持續深化與縣府及地方的合作關係，在確保供電穩定的同時，積極回應地方需求、落實環境保護，攜手推動苗栗縣在能源建設、產業發展與生活品質上的全面提升。