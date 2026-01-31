通霄神社啟動修復工程

苗栗縣通霄神社修復工程熱鬧開幕見證歷史風華。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣通霄神社修復工程熱鬧開幕見證歷史風華。（記者江乾松攝）

苗栗縣通霄鎮公所三十一日舉辦「通通共好˙霄語欣生」通霄神社修復工程開幕活動，縣長鍾東錦參與這場文化盛會，感謝通霄鎮公所團隊，對文化資產保存活化的用心，現場布置許多日本元素，讓人身歷其境彷彿一秒來到日本一遊。

通霄神社興建於一九三七年是臺灣少數完整留存的神社建築，目前通霄神社相關五項修復計畫已獲核定，後續會持續修復社務所，預計修復總經費四千七百五十二萬元，一一五年度已獲文化部核定補助三千零八十八萬元，今年將啟動修復工程，預計工期為二年。

廣告 廣告

通霄鎮公所以「文化保存與傳承」為核心願景，通霄神社開幕活動規畫日式舞蹈表演、文化體驗及特色市集等，引導民眾深入了解通霄神社的歷史背景與文化意涵，藉以形塑通霄文化觀光品牌形象，促進地方認同感，並進一步帶動在地經濟發展與觀光動能。

三十一日通霄鎮公所特舉行修復工程開幕活動推出「回饋鎮民市集券」，利用免費市集券鼓勵鎮民走入神社園區、體驗市集消費，吸引大批人潮熱情參與，縣長鍾東錦也在繁忙公務行程後趕抵現場，換上應景服飾共同見證歷史建築的風華再現，通霄鎮長張可欣更身穿和服與舞者老師們一起走秀表演，現場布置繪馬、燈籠等讓人彷彿置身日本。

苗栗縣長鍾東錦表示，通霄神社周邊在公所用心規劃下打造得很有味道，且地理位置極佳，將為通霄景點再加一，讓通霄觀光向前邁進，至於議員提案打造溫泉區，在各界幫助下將試著著手，但每個鄉鎮都可發展屬於自己的特色，有的專注打造科技重鎮，有些鄉鎮發展觀光，更有些鄉鎮能改造成為長輩頤養天年的好地方，每個鄉鎮市都會有自己的特色。