通霄神社活化 霄語欣生今重綻光芒

位於苗栗通霄虎頭山半山腰見證近百年歷史滄桑的「通霄神社」，在經歷了漫長的歲月洗禮後正式宣告完成周邊環境改善與空間活化工程。通霄鎮公所將今（三十一）日盛大舉行「通通共好·霄語欣生」開幕活動。這不僅是一場文化資產修復的成果發表，更象徵著通霄鎮對於歷史遺產守護、文創產業引進及觀光品牌塑造的全新里程碑。

第一章：工程之美以匠心守護百年的歷史輪廓（見圖）。第二章：文創新生命貨櫃辦公室與繪馬牆的空間活化。通霄神社的重生不只是表面的修復，更是機能的再造。第三章：夜間美學光影交織的浪漫參道。

廣告 廣告

第四章：一月三十一日開幕盛會「霄語欣生」文化節慶為慶祝環境改善工程完工，一月三十一日開幕當天，主辦單位規劃了極其豐富的活動內容，邀請全台民眾共襄盛舉。第五章：願景與展望‧通霄神社的下一個百年。

通霄鎮公所表示，本次工程與活動的定位不僅是短期的開幕慶典，而是具備長期戰略價值的品牌工程。

歡迎全國民眾攜家帶眷，在一月三十一日一同登上虎頭山，見證通霄神社的華麗重生，在光影與古蹟的交會中，寫下專屬於您的祈願。