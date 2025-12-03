通靈于朦朧！靈媒爆「陳都靈現在很危險」 直播傳不明聲響遭疑替身上陣

大陸女星陳都靈近期因演出《雁回時》、《大夢歸離》等熱門電視劇而人氣飆升，卻意外捲入一場網路謠言風波。多位自稱靈媒的人士聲稱通靈已故演員于朦朧，表示「陳都靈現在很危險」，甚至有人宣稱她「被毆打、灌藥，處於昏迷狀態」。此外，網友對陳都靈近期直播中出現的不明聲響感到疑惑，懷疑鏡頭前的人並非本人，而是替身。這些未經證實的傳言在網路上引發熱烈討論。

這波謠言始於多位網路靈媒的宣稱。一位名為蓓姨的網紅表示，在與于朦朧的第4次通靈中，對方透露陳都靈「現在很危險」，並暗示「太晚了」。另一位自稱Debra的靈媒則在11月22日的所謂招魂儀式中聲稱，陳都靈在啟皓藝術館三樓被多次毆打和強行灌藥，目前處於昏迷狀態。這些說法在網路上被廣泛轉發，引起大量關注。

網友對陳都靈近期的一段直播影片特別關注，有人表示聽到疑似「你打我」、「你幹嘛」的不明聲響。更有甚者認為，出現在鏡頭前的人只是替身，並非陳都靈本人。

面對紛擾的傳言，陳都靈稍早已更新微博動態，分享自己化身為動物方程式中兔子茱蒂的照片，這是謠言傳出後她第二次更新社群媒體。根據工作室公布的官方行程，陳都靈將於16日出席公開活動，屆時真相有望澄清。

值得注意的是，這些靈媒的警告對象不僅限於陳都靈一人，還提到一位姓「胡」的男星也處於危險之中。網友猜測可能是演員胡歌，但這些說法同樣缺乏任何實質證據。對於這些未經證實的傳言，民眾應保持理性判斷，不宜輕信。

