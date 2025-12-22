通靈女搭高鐵下車突喊「會爆炸」 手機打開「見詭異數字」

社會中心／徐詩詠報導

27歲的張文在北市犯下多起縱火與隨機殺人案後，造成台灣社會人心惶惶，讓警方與大眾運輸單位高度戒備。一名女子在21日搭乘高鐵南下，於台南站下車後，主動向站務人員告知自己有「通靈能力」，更算出該車後續會爆炸，驚動站方通知警方處理。該女最後涉嫌恐嚇公眾罪，依法送辦。





通靈女搭高鐵台南下車突喊「會爆炸」！手機打開「見詭異數字」下場曝

彭女21日搭高鐵在台南下車後，突對站務員表示自己算出該車會爆炸。（圖／民視新聞資料照）



一名彭姓女子21日搭乘833次列車南下，在台南站下車後告知站務人員，自己「算出」這班列車「會爆炸」，並透露具備通靈能力。站務人員通報警方到場處理後，在其通訊軟體中發現多組意義不明的數字，此外，加上彭女言談前後不一、不符常理，也額外通報台南市衛生局到場評估彭女的身心狀況。

警方後續對該車實施安檢。（圖／民視新聞資料照）

後續警方與高鐵公司針對該車次進行安檢，並未發現爆裂物，最後將彭女依恐嚇公眾罪嫌，移送台南地檢署偵辦。警方呼籲民眾勿隨意發布不實訊息，以免造成恐慌並招致法律刑責，旅客若發現可疑人、事、物，可撥打110報案。

