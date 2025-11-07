通靈師揭「于朦朧前世因果」：今生交會是致命劫！網：那人又要回畜生道

娛樂中心／綜合報導

于朦朧前世竟是天兵？通靈師曝驚人因果報。（圖／翻攝自微博）

震撼兩岸的「于朦朧墜樓事件」，在真相遲遲未明的陰影中，再度被推向輿論風口。粉絲在失去他的傷痛裡追問：為什麼這麼善良、乾淨的人，會遭遇如此悲劇？就在疑雲籠罩之際，通靈師公開前世關聯的說法，引爆網路熱議，也讓這場意外被蒙上更強烈的宿命色彩。

中國男星于朦朧於9月11日清晨意外墜樓身亡，年僅 37 歲。他離世的消息震撼兩岸娛樂圈，而通靈師、于朦朧前世、宿命因果等議題，更在網路上掀起一波熱議。警方雖給出「酒後意外墜樓」的初步說法，但外界並不買單，粉絲更因陸續曝光的疑似求救音檔與狗仔爆料，而心碎於真相至今仍充滿疑雲。許多人不解，一個這麼善良的人，為何會遭受如此命運？而事件當天導演程青松一句「好吃」，更讓網友怒火再起，也讓更多人好奇：他們之間是否存在什麼前世糾葛？

廣告 廣告

天兵墮入人間：通靈師曝于朦朧的「靈魂來處」

通靈師美碧雲在社群平台透露，許多人請她查看于朦朧的前世，而她的解讀令人震驚又心酸。她表示，于朦朧前世是一名天道的天兵天將，但因「殺業」受到處罰而被降入人間。她強調：「一般天道下來的靈魂都非常乾淨，容不得有半點污穢，因此混亂複雜的娛樂圈，其實並不適合他。」

美碧雲認為，這次事件更像是他的宿命與劫數，甚至連「于朦朧」這個名字，也讓他在人世間容易迷失、沒有方向。

通靈師美碧雲在社群平台透露，于朦朧前世是一名天道的天兵天將。（圖／翻攝自抖音）

畜生道而來？通靈師點名導演的前世因果

更爆炸的部分在後頭：通靈師點名事件中的「男導演」前世來自畜生道，「前三世是牛」，再往前推則是阿修羅道，並與天道爭鬥時「被于朦朧所殺」。因此，她認為兩人在今生才會再度交會，形成「致命的交叉點」。

至於為什麼這位導演今生看似「福報很高」？通靈師解釋，因為牛的前世屬奉獻型生命，「不索取、只奉獻」，因此累積了大量福報。但畜生道轉生為人後，憎恨心仍重，加上覺悟不高，「一旦有錢，就容易膨脹，被欲望控制。」

廣告 廣告

通靈師揭于朦朧前世因果！爆導演「畜生道轉世」：今生交會是致命劫。（圖／翻攝自微博）

網友議論沸騰：有人相信前世，有人只剩心疼

于朦朧的死讓粉絲難以接受，而通靈說法曝光後，網路留言更是一波接一波：「有玄學老師說朦朧是龍王第九子，每個通靈師講的前世都不同，但我真的相信他不是一般人，他仙氣太重了。」、「他第一次投胎做人，才會那麼善良、純潔，完全不知道人世間的險惡。」、「難怪他乾乾淨淨，像不屬於這個世界。」、「哈哈，導演前世是牛。」、「算一下導演什麼時候走啊？」、「看來導演又要打回畜生道了。」、「天兵天將沒有殺業是不可能的吧。」；甚至還有人直接喊：「我也好奇我的前世是什麼。」

在真相仍未明朗之前，粉絲仍在等一個能理解與朦朧遭遇的理由：無論是來自現實，或來自前世的因果敘說。儘管通靈說法無從證實，但這位被讚「帶著仙氣的人」的突然離世，依然讓無數人心中留下揮之不去的痛。

值得一提的，截至目前為止，已有超過65萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

更多三立新聞網報導

王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同

斷水流大師兄：「我是絕不會拍三級片的！」三級片舊照被挖出全網笑翻

三國迷傻眼！曹操竟然原本不姓「曹」 那他到底姓啥？

愛犬擋門救回輕生主人！他賣法拉利創立收容所：用餘生守護被傷害過的狗

