通靈男「騙財騙色」害人妻染性病、離婚！她痛揭傷疤…上法院討回公道

記者陳弘逸／台北報導

台北人妻阿花（化名）指控遭楊姓男子假借信仰「通靈」等手法，騙財騙色，還因此染上性病，害女方離婚、家人斷絕往來，被同事恥笑。（示意圖／PIXABAY）

台北人妻阿花（化名）指控遭楊姓男子假借信仰「通靈」等手法，騙財騙色，還因此染上性病，害女方離婚、家人斷絕往來，被同事恥笑，因此，憤而提告；刑事部分，尚未定讞，民事部分，法院判楊男應賠償不法所得及非財產損害，共116萬7700元，可上訴。

判決指出，楊男2017年詐騙女子阿花（化名）投資期貨，當女方起疑不想理會時，男方就會利用善良深信前世因果業力、信仰的弱點，在網路上以某堂主名義，謊編通靈前世故事，讓她心生愧疚深淵懺悔，藉此繼續欺騙感情、金錢、情緒勒索。

廣告 廣告

即使阿花沒錢，楊男還會假借「通靈」跟她過世親友以各種理由，強逼借錢、日夜不斷賺錢匯款，還要滿足男方性需求，導致離婚、家破人離還因此罹患性病。

楊男為了繼續控制阿花，甚至恐嚇傳裸照給家人，深怕從事「包養」被親友得知，讓女方身心崩潰、無助焦慮、恐懼失眠，直到因性病就醫，此案因此曝光。

阿花認為，此事讓她離婚，無法挽回家庭，被知己朋友封鎖、被同事長期恥笑，原生家庭還斷絕來往，因提起刑事附帶民事告訴，求償180萬6170元償詐騙金額，300萬精神撫恤金，共480萬6170元。

關於此案，楊男抗辯，刑事案件仍在審理中，且否認犯行，民事侵權是否成立，應該在判決定讞前，停止訴訟；此外，雙方曾是論及婚嫁的男女朋友，情感真摯深厚，彼此都以結婚為前提而交往，雙方感情深厚，相關費用，都是主動匯款支付，無法直接推論詐騙行為。

此外，涉及恐嚇部分，楊男認為，把阿花當作未來要一起經營婚姻生活對象，卻得知女方在包養網工作，內心十分無法接受，勸說無效，才會發簡訊主觀上並無恐嚇，加害名譽之意，只是希望能停止不正當包養行為。

綜合相關證據，法官未採信楊男說詞，依刑事判決附表記載，認為不法所得加入有罪部分為101萬7700元，及非財產損害15萬元，審理後，判民事部分，應賠償116萬7700元，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

海陸上兵勒頸嗆「弄死」中尉排長！危害部隊紀律、斷送前途…衝動下場曝

時速97km猛撞…害行人魂斷斑馬線！他「酒測超標3倍」害命判5年原因曝

媽媽攜3子離奇陳屍家中！又傳男租客遭刺死…兩命案5死牽扯1詭異關聯

尷尬畫面曝！日寫真女星擁近20萬粉絲辦握手會「0人到場」她回應超勵志

