通風口灰塵結塊「毛茸茸」 北捷挨批清潔不力 允諾會改善

通風口灰塵結塊「毛茸茸」，北捷挨批清潔不力。（圖／TVBS）

台北捷運板南線多個站點的通風口和天花板清潔問題引發關注，民眾發現這些區域出現大面積泛黑、灰塵堆積結塊的情況，被形容為「毛茸茸」。台北市議員王欣儀對此提出質疑，批評北捷的例行清潔工作執行不力，甚至連年度清潔也未按時進行。北捷總經理黃清信回應表示將於11月底進行大清潔，並承諾會改善現有清潔方式及考慮更換材質，以解決目前的清潔困境。

通風口灰塵結塊「毛茸茸」，北捷挨批清潔不力。（圖／TVBS）

捷運忠孝復興站和忠孝新生站的板南線月台，雖然每日人來人往，但通風口卻出現大面積泛黑的現象，天花板上也有明顯污漬。根據民眾反應，這些灰塵已經不只是一層一層的堆積，而是結塊般的「毛茸茸」狀態。有民眾表示這樣的狀況「不是很好看」，另一位民眾則認為如果注意到這種情況，當然不能接受。

廣告 廣告

在市議會質詢中，王欣儀質問北捷為何將原本一個月一次的清潔頻率改為兩個月一次，並追問清潔外包費用的去向。黃清信回應表示北捷預計於11月底進行一次清潔，並會記錄具體施作方式，評估是否有改善。這樣的回答引發王欣儀強烈不滿，她表示願意在近期與北捷一同前往現場會勘。

11月底會大清潔! 北捷:與材質有關會改善（圖／TVBS）

北捷針對出風口清潔頻率作出說明，表示無需搭鷹架的部分每2個月清潔一次，需要搭鷹架的則是一年一次。清潔方式包括使用伸縮桿、抹布、除塵球等工具，通風口則使用除鏽劑配合抹布清潔，對於難以清理的部分會加用菜瓜布加強處理。黃清信進一步解釋，目前面臨的部分問題與材質有關，「有時候我們做完了，看起來還不是那麼乾淨，因為金屬的部分很容易生鏽」。他表示北捷將檢討這個問題，未來考慮改變材質，避免清潔後仍看起來不夠乾淨的情況。

記者實際走訪忠孝復興和忠孝新生板南線月台，確實發現天花板和通風口卡塵，而走訪文湖線月台時發現，該處環境相對乾淨，顯示有落實定期清潔。雖然作為公共空間的捷運不可能保持100%的潔淨，但北捷應避免讓民眾抬頭一望時產生「唉唷」的負面反應。

更多 TVBS 報導

北捷板南線車廂「噴射嘔吐」！中年男疑酒醉 女乘客無辜遭殃

北捷親曝隱藏功能！免費拿「1小物」不花冤枉錢 網驚呼：長知識

博愛座變搏鬥座 台灣厭老恐蔓延 優先席能終止道德綁架？世代心結是什麼？

北捷「空間優化列車」上線！平日晨峰提早最密班距 多載500人

