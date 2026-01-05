「通鴻輪」順利脫淺進花蓮港 海洋污染危機解除

巴拿馬籍貨船「通鴻輪」擱淺於花蓮溪出海口，終於脫困。（圖：東部航務中心提供）

巴拿馬籍貨船「通鴻輪」今年元旦擱淺於花蓮溪出海口北側的化仁海堤，船載逾200公噸餘油，對當地海洋生態環境構成嚴重威脅。經交通部航港局緊急應變小組積極協調，除了各單位展開救援與防汙行動，終於在1月3日下午成功協助脫淺，並於晚間安全拖帶至花蓮港碼頭，順利化解一場可能的海洋汙染危機。

航港局表示，事故發生後立即啟動應變機制，連日召集海洋委員會海保署、臺灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船東中鋼運通公司及專業海事業者等，共同研商脫淺方案與防汙措施。經緊急調度兩艘大型拖救船，並由專業團隊評估潮位與海象，利用短暫的作業間歇期，於3日下午4時左右成功讓「通鴻輪」浮揚。隨後，在驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，該船被拖帶進入花蓮港，並於晚間8時安全靠泊22號碼頭。

「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（圖：東部航務中心提供）

本次救援行動匯集多方專業力量，航港局特別感謝海保署、海巡署、花蓮縣環保局、港務公司、引水人、臺灣港勤公司及亞洲打撈公司等單位通力合作，並肯定船東中鋼運通公司積極面對、配合處置。航港局強調，救援過程始終以人員與船舶安全為前提，並在嚴密規劃下掌握關鍵時機，終使「通鴻輪」順利脫困，確保花蓮海岸環境免受油汙染威脅。（梁國榮報導）