逛三重三和夜市必吃這家不加醬油古法滷製的冷滷味，又香又麻又辣的川味辣度，嗜辣者直接點爆！

新北｜追蕾醬香黑鴨 三重店

近期很夯的追蕾醬香黑鴨，被藝人李易介紹過後名氣大增，

現在攤位越來越多，分佈各地，對想嘗試看看的朋友們選購方便許多，

而三重就有追蕾醬香黑鴨的攤位，追蕾醬香黑鴨 三重店位於熱鬧的三和夜市內，

逛街順便買滷味剛剛好。

追蕾醬香黑鴨特色是不加醬油而遵循古法滷製，不是熱熱的現燙滷味，

走的是冷滷路線；賣的品項以滷味攤來說不算多，鴨類、牛肉料理不少。

追蕾醬香黑鴨價目表。

特價組合餐可以參考一下。

簡單挑了幾樣，價位看起來不是特別貴，不過份量上較精緻，

老闆娘推薦加點辣更好吃，偏川味的辣也是這家的特色。

鴨翅和鴨脆腸因為本身就有辣度，所以分開裝沒有另外再加辣，

吃起來辣度尚可，還在可以接受的範圍。

鴨翅肉質緊實，啃起來帶有濃郁鴨香，鴨脆腸偏硬，辣度明顯。

加辣的滷味們又辣又麻，對平時吃小辣的我來說有些招架不住，

不敢吃辣的建議不要加辣，雖然加了更香更好吃，但會一直灌水。

夾點青菜均衡一下飲食，不會偏硬的花椰菜滷得很有味道，

同樣很入味的鳥蛋，一口一顆剛剛好。

軟Q有嚼勁的牛肚處理的很乾淨沒腥味。

白蘿蔔超透超甜超好吃，但辣到我無法多吃。

軟而多汁的杏鮑菇也是滷味的基本一員。

追蕾醬香黑鴨的滷味都很入味，不死鹹也沒有濃到爆的中藥味，

單吃我覺得是不錯的，除非很愛吃辣也敢吃辣，建議就要加辣，更香更辣更麻更有味道。

追蕾醬香黑鴨 三重店

所在地址：臺灣新北市三重區信義街47-1號（三和夜市）

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅