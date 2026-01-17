逛全家聽到《花木蘭》神曲 他順手買福袋幸運中5千

最近正值歲末年終，網路流傳抽獎前聽動畫電影《花木蘭》主題曲《以妳為榮》就能中大獎，全家便利商店日前也宣布會在店內不定期地播放這首歌，有網友在門市播放該曲後順手購買福袋，竟幸運抽中5000元購物金，讓網友直呼「花家黑魔法」威力驚人。

全家。（示意圖／資料照）

去年歲末年終之際，有網友就在Threads分享，尾牙前一直和同事在聽迪士尼動畫《花木蘭》中的一首歌，結果真的中大獎，他也笑道：「花家黑魔法分享給大家，謝謝老祖宗保佑。」而當時原PO所聽的歌曲就是《花木蘭》中的「以妳為榮」，花木蘭在影片裡唱著「老祖宗保佑我，千萬不要讓我失禮儀，為我家族爭取好光彩，家父會以我為榮」，其他人則跟著唱：「請將榮耀歸於她。」

廣告 廣告

最近又到了年末，這首歌又再次被拿出來討論，全家便利商店13日宣布，「全家即日起，店內將會不定時播放中獎神曲《花家黑魔法》，全家小編就幫大家到這邊了。」沒想到才剛開始實施就傳出中獎喜訊。有民眾在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品&好物分享區」分享，中午聽到門市播放該曲後順手購買福袋，竟幸運抽中5000元購物金。

原PO在貼文中指出，與同事前往全家購買午餐時聽見《花木蘭》主題曲，想起有網友靠這首歌在尾牙中獎，當下決定買一個福袋回公司。他表示還一邊聽花木蘭一邊開箱，原本期待抽中樂扣杯，沒中還感到有點失望，直到打開抽獎券才驚覺中了5000元購物金，驚呼「列祖列宗直接顯靈啦！花家黑魔法真的不是開玩笑ㄟ」，並詢問網友這筆購物金該如何使用。

貼文引發討論，不少網友紛紛留言，「手機以外我最想抽到這個，很讚欸」、「謝謝老祖宗保佑」、「今年掃墓請幫老祖宗加菜」、「我買了10包都摃龜，你好幸運喔」、「好幸運欸，5000元可以買好多咖啡。哈哈」、「哇太強了」、「晚點一樣聽花木蘭再去買爆」、「看脆很多人分享聽完中獎，花木蘭太厲害了吧」。

延伸閱讀

伊朗政治影響國際油價！下週汽柴油最多「各漲8、9角」

每人領1萬！發放振興經濟禮金效應 澎湖白沙等3鄉加碼

新北春節垃圾收運2/17-2/19暫停 70處定點站解決倒垃圾需求