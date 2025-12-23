逛到一半投降！「斗六夜市」夭壽大 在地人麻痺：才3000坪

近日一名來自雲林的網友分享，朋友首次造訪斗六夜市，逛到一半就忍不住驚呼「怎麼會這麼大」，他則淡定回應「才3000坪耶」，意外引起網友熱烈討論，不少網友心有戚戚焉，笑稱真的第一次去就逛到鐵腿。

朋友第一次去逛斗六夜市嚇到，驚呼怎麼這麼大。（圖／翻攝「斗六觀光夜市」臉書）

原PO在Threads發文，並附上與朋友的LINE對話截圖，朋友在訊息中說，「沒人跟我說斗六夜市這麼大，我逛一半而已，另一半沒逛，嘉義的夜市沒這麼大的。」收到朋友傳來的訊息讓原PO滿頭問號，直呼「斗六夜市才約3000坪餒？」

廣告 廣告

貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「斗六夜市真的很大」、「第一次去真的會嚇到」、「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿」、「斗六夜市之前報導說是全台最大夜市」、「我心中最愛的夜市」。有熟悉當地的在地人透露，斗六夜市在搬遷前占地更大，「大家是不是忘記了，以前的斗六夜市比現在的大三倍，大約有7000坪」、「以前沒搬家更大」。

朋友第一次去逛斗六夜市嚇到，驚呼怎麼這麼大。（圖／翻攝「斗六觀光夜市」臉書）

不過，部分在地人持不同看法，認為夜市人潮過多、動線擁擠，加上攤位重複性高，停車不便，讓他們寧願少去，「去一次就不想再去了」，「10家應該有5家賣同一種東西」、「超擠而且超多人邊逛邊抽菸」、「重複性的很多」、「身為在地人，去一次就不去了，人多、擠、重複性又高，騎機車還沒位子停。」

根據Google評價，斗六夜市目前擁有4.4顆星，地址位於雲林縣斗六市鎮南路421巷2號，營業時間為周二、周六及周日。不少遊客肯定攤位選擇多元、娛樂設施豐富，每次造訪都能玩得盡興。但也有人提醒，尖峰時段人潮洶湧，停車位一位難求，建議前往前先做好心理準備。

延伸閱讀

影/高雄公寓狂燃重傷男疑為縱火犯！對母家暴黑歷史曝

墨西哥軍機驚傳墜毀！ 美國境內失控至少4人死亡

近六成國人認民進黨不清廉 連綠營支持者都挺不下去