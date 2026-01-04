逛北市動物園赫見山羌 野生的！確認健康送回棲地

山羌。台北市立動物園資料照



去台北市動物園，驚見山羌趴趴走！園方一數園內飼養的還在，確認是從野外誤闖，將牠困在廁所後成功捕獲，確認身體健康後，即野放回山林。網友忍不住笑稱：「可能聽說這裡有公家飯能吃，就來了」。

動物園無尾熊館長王建博表示，動物園附近有許多野生動物，這不是第一次有野生動物進入園內，人員處理相關狀況經驗豐富。園方獸醫王寶榮補充，園區下班後就成野生動物樂園，白鼻心等動物也出現過。

據悉，販賣店人員發現山羌後，機警將牠困在無尾熊附近廁所，工作人員獲報後，以帆布、捕撈網等圍捕，順利把山羌引入籠中。

廣告 廣告

王建博說，當時確認園內的動物都還在，觀察這隻山羌外型，並非園內個體。王寶榮說，經檢查後，這隻成年的年輕公羌，皮膚及外觀狀況良好，沒有受到傷害，決定野放牠回家。

王寶榮提醒，山羌是草食性動物，比較容易受驚嚇，驚慌時會想找地方躲藏，民眾如遇野外山羌，盡量遠遠觀察就好，別靠近餵食。

更多太報報導

媽媽覺得你冷！孩子被悶出疹子 醫籲「別摸手腳判斷」：摸這兩部位才準

北一女國文老師班群傳蔣萬安演講影片、稱讚寫得好 網友熱議反應兩極化

外國人貴3倍！日本11所國立博物館擬推雙重票價制度：他們應承擔