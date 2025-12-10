逛北部「一商圈」竟看無台灣人！他以為身處東南亞，網笑：機票直接省了。圖／翻攝自threads

台灣北中南商店街林立、各具風格，吸引許多國內外遊客前往朝聖。不過，近日一名網友分享驚訝見聞，表示自己到「中壢市區」逛街時，竟幾乎看不到台灣人，場景宛如置身東南亞。貼文曝光後立刻引發眾多網友共鳴，甚至有人笑稱「國內旅遊首選就是『勞壢市』」、「省下機票錢，就有出國感」。

該名網友在Threads上發文指出，自己日前逛中壢市區時，發現幾乎看不到台灣人了，讓他有種「身在泰國或菲律賓的感覺」，他更誇張直呼「我正式宣布，中壢市區已經沒有台灣人了」。

對此，網友一致贊同，紛紛回應「就是這樣！推薦國內出國第一下選擇『勞壢市』」、「以後不用出國了！來中壢就有滿滿的東南亞風」、「飛機票都省了，就出國了，不好吶？」、「蠻棒的啦！不用出國就有異國風情」、「想要不出國感受異國風情，請到中壢火車站門口集合」、「在地人，出門即出國」、「來中壢走一遭，體驗國內出國！」、「歡迎低價出國」。

另還有人分享外籍人士的消費能力，「上次男友說要帶我去中壢東南亞玩，結果一去到那邊全部都是東南亞人，全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」、「每次去中壢前站後站，彷彿來到東南亞，他們現在是中壢市的經濟支柱」、「比台灣人敢花啊，現在消費要靠他們欸！」

不過，也有網友認為留言充滿歧視，直言「別在那邊歧視了，現在沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」、「台灣真的要靠他們，勞動能力很強，之前花蓮光復受風災侵襲，參與家園復原也是很多外籍移工的鏟子超人，希望台灣能善待他們」、「同樣作業員工作，在他們本國一個月含加班也才8千台幣左右，在台灣包吃包住扣掉仲介與宿舍房租，月薪2萬、3萬以上，倒是這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」。

一名網友在Threads上發文直呼「我正式宣布，中壢市區已經沒有台灣人了」。圖／翻攝自threads



