逛北部1商圈驚覺「看不到台灣人」！ 網曝超狂消費力：都在買黃金





桃園中壢是不少東南亞移工愛去的商圈，有網友去過後驚呼「宛如置身泰國或越南」，戲稱「中壢市區已經沒有台灣人」了！」其他網友也認同此現象，並曝光移工驚人的消費力。



該名網友在社群媒體Threads發文分享自己的觀察，表示最近去逛中壢市區時，發覺身邊的人都是來自東南亞，有種「置身泰國或菲律賓」的感覺，並誇張表示「中壢市區已經沒有台灣人了。」

▼原PO提到近日去中壢市區時，發覺街道上都是來自東南亞的人群，幾乎看不到台灣人，稱有種「置身泰國或菲律賓」的感覺。（示意圖／取自pixabay）

此話題吸引眾多網友討論，不少網友都點頭表示的確有此感覺：「連大學都是了，根本很多是東南亞校區，台灣學生才是留學生的感覺」「上次給男友說要帶我去中壢東南亞玩，結果一去到那邊全部都是東南亞人，、「每次去中壢前站後站，彷彿來到東南亞，他們現在是中壢市的經濟支柱」，還有人戲稱「出火車站要護照」。也有在地人認證此現象由來已久：還有中壢在地人分享，「我從小中壢土生土長客家人，10歲開始學兒童美語，16歲開始在中正路上打工，我的英文完全中壢街頭練的，可以適應多種不同的英語口音，還擁有養家活口的能力」、「我在20年前就是這樣了，搭接駁車、網咖、車站前幾乎都是」。

▼有網友表示，東南亞移工族群的消費力驚人，買金飾也不手軟。（示意圖／取自pixabay）





在感嘆該地外籍移工多的同時，許多人也討論了他們帶來的產業生產力與消費力：「比台灣人敢花啊，現在消費要靠他們欸」、「全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」、「移工都花錢都不手軟，推薦中平路東南亞雜貨店很好逛，價格比網拍還便宜，我覺得很讚」、「現在沒有這些外籍朋友來台灣，台灣多少產業要關門了」、「同樣作業員工作，在他們本國一個月含加班也才8千台幣左右，在台灣包吃包住扣掉仲介與宿舍房租，月薪2～3萬以上，倒是這些移工在某種程度方面也促進了當地的經濟發展」、「台灣真的要靠他們，勞動能力很強，之前花蓮光復受風災侵襲，參與家園復原也是很多外籍移工的鏟子超人，希望台灣能善待他們」。

（封面示意圖／取自Pexels）

