逛台中建國市場OHCA靠CPR救回！議員轟市府急救推廣預算1年才7.8萬

民進黨台中市議員陳雅惠質疑市府編列急救推廣預算嚴重不足。資料照。翻攝陳雅惠臉書



台中市建國市場日前發生民眾採買到一半倒地OHCA的意外，所幸現場攤商、護理師協助CPR從鬼門關拉回一條性命。民進黨市議員陳雅惠今（8日）質疑，台中市每年約2,000件OHCA，搶救OHCA最重要的是立即CPR，但衛生局明年CPR＋AED推廣竟只編7萬8千元，似乎仍停在「等救護車」思維，她喊話市府「救命不能靠運氣」，必須加速急救教育普及，把握黃金5分鐘挽救更多生命。

對於建國市場近日發生民眾OHCA事件，陳雅惠今在議會質詢時表示，台中每年約2,000件OHCA（到院前心肺功能停止），雖然急救成功率提升到近4成，「但救命不能靠運氣——不是每次都有貴人在場！」她強調，OHCA每延誤1分鐘，存活率降7%～10%，但救護車再快，也比不上「你我身邊第一個敢救、會救的人」，呼籲市府應加速推廣CPR、落實急救教育普及。

陳雅惠質疑，衛生局明年CPR＋AED推廣竟只編7萬8千元、師資訓練5萬元，卻在急救站整備編516萬元，她認為，這代表市府仍停留在「等救護車來」的思維，而不是提升市民的救命能力。接著，她當場請官員舉手示範「誰學過CPR？」沒想到現場一片靜默，她直言：「要市民敢救，政府自己就要先會救」。

陳雅惠並向市府提出4項主張：一、傳統市場、夜市列為急救教育重點；二、里長、里幹事必須具備CPR＋AED技能；三、建置「社區急救地圖」，整合AED與急救志工；四、消防局、衛生局定期入社區教學。她強調，全民會急救，才是台中最強的安全網，市府必須加速急救教育普及，讓更多生命在黃金五分鐘被救回。

對此，衛生局長曾梓展回應，目前市府已透過「韌性計畫」向中央爭取經費，兩年內宣導CPR＋AED累積超過8萬人次，也已訓練近600位AED管理員，並與消防局合作推廣急救教育。曾梓展強調，市府將持續精進「聽見AED」平台運作，並強化跨局處合作，希望讓更多市民敢救、會救，真正提升台中城市安全。

