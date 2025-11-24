逛嘉年華瞬間迷航 6旬婦徘徊街頭 彰警火速助返家
▲莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡護送葉姓婦人返家，婦人頻頻向警方道謝。（記者方一成攝）
彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡於二十三日晚間七點接獲民眾焦急報案，指稱在彰化市彰鹿路上有位老婦人神情慌張、來回踱步，似乎迷失方向。巡邏員警迅速趕抵現場，立刻上前安撫並展開身分查證。這名老婦人記憶混亂、語意斷續，回答時常停頓、前後矛盾，讓辨識身分困難重重。但兩名員警絲毫不放棄，反覆以溫和語氣陪聊、循序引導，最後終於串起零碎線索，確認六十九歲的葉姓婦人，家住在和美鎮，為獨居老婦人。
葉姓婦人表示，當天下午獨自前往彰化市莿桐腳果菜市場參加果菜嘉年華活動，現場因免費水果吸引滿滿人潮。原以為只是開心領取物品，未料準備返家時腦中竟突然一片空白，完全想不起回家的路，越走越心慌。天色漸暗、寒意上升，她又僅穿著薄衣，獨自在車流湧動、緊鄰高速公路的要道上徘徊，十分危險。員警在確認其身體狀況無虞後，立即以巡邏車護送返家，沿途不斷關心葉姓婦人身體狀況，並提醒她放鬆心情。抵達住處後，婦人頻頻向警方道謝，表示若不是員警及時出現，不知道今晚會走到哪裡去。
彰化分局今（二十四）日表示，家中若有年長者外出，家屬宜多加留意行蹤，並協助配戴聯絡資訊或申請防走失服務，降低走失風險。
其他人也在看
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
驚魂！豐原女騎士遭單車衝撞 「抓髮拳毆」持利器恫嚇
台中市 / 綜合報導 台中市豐原區，昨(23)日中午有民眾在公園裡，停好機車之後，卻被一輛腳踏車衝撞，當下民眾立刻報警，同時要求騎腳踏車的男子，不能離開，但對方卻出拳攻擊，甚至拿利器威脅不能報警，最後就逃離現場，整個過程讓被攻擊的民眾嚇壞了，警方目前已經調閱沿線的監視器，全力追查男子的身分。民眾在臉書社團內貼文，說他在公園碰上隨機攻擊，一名目測約50幾歲穿長袖長褲的男子，騎著一台黑色腳踏車，會邊騎腳踏車邊大叫，手上還拿著一支利器說要攻擊人。事發地點，在台中市豐原區翁明公園，昨(23)日中午11點多，民眾在貼文中描述事發經過當下他跟朋友2人停好摩托車，男子騎腳踏車出現衝撞他們的摩托車，當事人喊要報警不要騎走，男子卻出拳攻擊還抓頭髮，甚至拿利器威脅現場的人不能報警，最後騎著腳踏車逃離現場。民眾說：「豐原目前治安是還滿穩定的，很少發生這種現象，所以遇到這種狀況，還是多少會怕，一定會(害怕)，畢竟誰也不想遇到這種事情。」附近民眾聽了，大多都很擔心，畢竟男子手上拿著利器具備危險性，還會攻擊路人，第一時間要是無法抵抗，後果恐怕更嚴重。台中市警豐原分局翁子派出所副所長王治原說：「該男子先擦撞女子停放之普通重型機車，女子要求其留下處理時，雙方發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃逸。」警方說，目前已經立即調閱沿線監視器，要掌握涉案的男子到底是誰，盡速將人查緝到案，避免他在外繼續傷人，威脅周遭民眾安全。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷
台南市 / 綜合報導 昨(23)日上午，台南新玉門關，舉行一場由民間單位主辦的自行車比賽，吸引1800名選手參加，在行經左鎮區時，其中一名15歲黃姓選手，和其他選手擦撞後，摔飛到內側車道，當場遭後方車輛撞傷，少年重傷命危，在加護病房搶救，事後遭質疑，出事車道疑似沒有適當防護措施，而有不少路過民眾，也指出，賽程中，自行車選手集體闖燈違規，對此，警方回應，雖然主辦方有申請路權，仍須遵守交通號誌與標線。大量自行車選手行駛馬路上，畫面中看到，突然間，一名15歲少年和其他選手擦撞後，人車倒在內側車道，後方自小客車閃不及追撞上去，少年直接被輾過，救護車火速抵達，救護人員趕緊將少年台上擔架，送往醫院，但少年全身擦挫傷，傷勢嚴重，生命跡象不穩定，被送到加護病房急救。事發在23日上午，在台南「新玉門關」，有一場由民間單位主辦的自行車聯名賽，路途行經新化、玉井、龍崎、關廟、左鎮、南化到高雄旗山、內門等地，全長約78公里，吸引1800名選手參加，當天在行經台20線時，15歲的黃姓少年，發生意外，自行車行駛的道路，遭質疑，疑似沒有適當防護措施，少年碰撞後，摔到內車道，而遭後方車輛撞傷。新化交通分隊小隊長吳鎮宇說：「黃姓自行車騎士受傷後送醫院救治，詳細肇事原因仍待釐清。」活動有合法申請路權，路口可以看到有交管人員，但不少民眾行經路段時發現，自行車選手在比賽途中，疑似未遵守交通號誌，右彎時集體闖闖紅燈，引發安全疑慮。交大副大隊長黃筱寧說：「主辦單位提出路權使用申請，經各機關審查核准同意在案，惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線，及交通號誌規範。」警方強調，比賽期間，仍需遵守號誌與標線，避免發生危險，主辦方也表示，將會加強安全宣導，以免發生意外。 原始連結華視影音 ・ 51 分鐘前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 14 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 1 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 天前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 1 天前
緬甸軍政府「炸毀KK園區」畫面曝光 逾千名外籍詐騙犯被捕
位於泰緬邊境、長年籠罩在犯罪陰影下的「KK園區」，近日遭到緬甸軍政府史無前例的大規模清剿行動。軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週親自下令，要求對妙瓦底（Myawaddy）地區這座知名的詐騙園區進行全面拆除，並表示此舉是履行國家責任、回應廣大民意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 1 天前
黃子佼發聲明「與被害人全數和解」 自認「因愚蠢好奇心失去妻女、事業」
藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月。案經上訴，黃子佼今(24)日透過律師發出聲明，強調「已與被害人全數和解」，而黃子佼也已深刻且誠摯地悔悟，「因為愚蠢好奇心誤觸法律的教訓，深切且沈重，讓...華視 ・ 1 小時前
緬甸軍政府再出手！「KK園區」多棟建築被爆破 驚人畫面曝光
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導緬甸軍政府近日再度大動作出手，對位於泰緬邊境的妙瓦底（Myawaddy）的KK詐騙園區（KKPark）發動大規模掃蕩行動，多棟建築被...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 1 天前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 1 天前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 1 天前
台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷
民視新聞／綜合報導台中市七期一處商辦工地，疑似施工不慎，管線從空中掉落地面，適逢假日，不少民眾開車排隊準備要進百貨公司，就有人在車上，看到前方車輛，後車窗被這些雜物當場砸破，驚險畫面全被行車記錄器拍下來！開車行經台中七期道路，突然間空中掉落一堆雜物，當時路上還有不少人車，全被這堆雜物嚇傻，機車騎士緊急煞車，躲過一劫。記者vs.民眾：「（你說有東西掉下來這樣），聽說是這樣啦，因為我也沒去那看，人家工地也不可能想這樣，就沒辦法，意外加減都有。」目擊者發文說原本要去逛百貨，轉彎看到工地掉落管線，砸中前方車輛。（圖／翻攝網路）這起意外發生在週日下午三點多，目擊民眾事後調出行車記錄器畫面po網說，原本開開心心要去逛百貨公司，結果轉個彎，工地突然掉落一堆粗水管，還差點砸到工人，前面那台車，後車窗被砸破，下一台就是我們，要是再往前開一點，前座不就直接被收掉！記者vs.工地人員：「（怎麼需要那麼多水管），對啊，每一層樓都要水管，那配電的（管線）。」疑似工地施工不慎，造成管線掉落，砸破車窗，雙方協商賠償，和解落幕。（圖／民視新聞）疑似工地施工不慎，造成管線掉落，砸毀車輛後車窗，幸好車毀人平安，沒有釀成傷亡，雙方協商賠償車損，和解落幕。原文出處：台中七期商辦工地疑施工不慎 管線掉落地面 車輛遭砸傷 更多民視新聞報導等不到他下班！郵政員工活活卡死機器內 屍體直到未婚妻出現才被找到北市民生社區百億大案工地陷火海！ 中工：無人傷亡 待調查原因免驚！彰濱海上光電板「6年3起火警」 經濟部保證：損害輕無傷亡民視影音 ・ 20 小時前