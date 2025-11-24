逛嘉年華瞬間迷航 6旬婦徘徊街頭 彰警火速助返家

莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡護送葉姓婦人返家，婦人頻頻向警方道謝。（記者方一成攝）

▲莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡護送葉姓婦人返家，婦人頻頻向警方道謝。（記者方一成攝）

彰化分局莿桐派出所巡佐張建興、警員黃翎郡於二十三日晚間七點接獲民眾焦急報案，指稱在彰化市彰鹿路上有位老婦人神情慌張、來回踱步，似乎迷失方向。巡邏員警迅速趕抵現場，立刻上前安撫並展開身分查證。這名老婦人記憶混亂、語意斷續，回答時常停頓、前後矛盾，讓辨識身分困難重重。但兩名員警絲毫不放棄，反覆以溫和語氣陪聊、循序引導，最後終於串起零碎線索，確認六十九歲的葉姓婦人，家住在和美鎮，為獨居老婦人。

葉姓婦人表示，當天下午獨自前往彰化市莿桐腳果菜市場參加果菜嘉年華活動，現場因免費水果吸引滿滿人潮。原以為只是開心領取物品，未料準備返家時腦中竟突然一片空白，完全想不起回家的路，越走越心慌。天色漸暗、寒意上升，她又僅穿著薄衣，獨自在車流湧動、緊鄰高速公路的要道上徘徊，十分危險。員警在確認其身體狀況無虞後，立即以巡邏車護送返家，沿途不斷關心葉姓婦人身體狀況，並提醒她放鬆心情。抵達住處後，婦人頻頻向警方道謝，表示若不是員警及時出現，不知道今晚會走到哪裡去。

彰化分局今（二十四）日表示，家中若有年長者外出，家屬宜多加留意行蹤，並協助配戴聯絡資訊或申請防走失服務，降低走失風險。