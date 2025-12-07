逛夜市比吃吃到飽還貴？網友嘆：早就不去當盤子了

（記者周德瑄／綜合報導）台灣夜市曾是觀光客與在地人最熟悉的庶民景象，如今卻被不少民眾感嘆人氣明顯下滑。近期有網友指出，就算黃仁勳等名人光顧也難阻夜市沒落，甚至連士林夜市的攤位都被形容「大減一半」。他認為觀光客消費力下降、租金與食材成本攀升，以及缺工問題，讓夜市文化逐漸走向消失，引發廣大討論。

示意圖／觀光夜市人潮不如以往，攤商在成本壓力下調漲售價，引發網友討論夜市文化是否正在消失。（AI生成）

該名網友表示，夜市的衰退並非突然，而是長期累積的壓力，使許多攤商苦撐不住。除了三大結構性原因外，近期食安議題及疫情後消費習慣改變，也讓夜市不再是人潮聚集的首選。近日不少老攤位悄悄收攤，留下的是空著的格子與冷清走道。

貼文曝光後，網友普遍點名「價格問題」最有感，直呼夜市已經「很不夜市」，小吃價格比餐廳還貴，買兩樣就超過吃到飽，讓人興致大減。也有人抱怨臨時攤位不如店面衛生，或認為夜市商品同質性高，逛起來越來越無聊。

但仍有民眾替夜市緩頰，指出地方型小夜市仍然熱鬧，靠著熟客維持人情味與生活感。也有人認為夜市養活許多家庭，希望在時代轉變中仍能找到新的生存方式，讓這項台灣獨有的文化不至於完全消失。

