逛夜市買帝王蟹肉棒 日人吃一口嘆被騙 網卻看傻

台灣夜市向來是觀光客必訪之地，琳瑯滿目的小吃讓人印象深刻。不過有日本遊客近日逛夜市，購買了一份「帝王蟹肉棒」卻大感失望，認為味道不好吃，也沒有帝王蟹肉，直呼被騙了，建議店家寫「普通蟹肉棒」就好。貼文被轉至PTT後引起討論，不少人傻眼認為店家有寫風味兩字，不算欺騙，並直指日本當地同款小吃也不少。

一位日本遊客近日來台灣旅遊，在社群平台Threads上發文分享各式小吃，到台南逛夜市時，見到一間販售「帝王蟹肉棒」的攤販，店家桌上印的小看板除了有帝王蟹照片，還寫著「帝王蟹風味蟹肉棒，日本空運」字樣。

該名日本遊客表示，當下有想過夜市販售的價格應該很難吃到真正的帝王蟹，但還是抱著「可能是蟹肉」的心態購買，結果真的只是蟹肉棒，味道也不滿意，嘆自己被騙了，建議店家招牌改成普通蟹肉棒就好。

該名日本遊客的貼文被PO在PTT上，引起熱議，「之前逛夜市也被騙過一次」、「小時候看到它的名稱都叫蟹味棒，簡單明瞭，不知何時開始，名稱好像大都改叫蟹肉棒」。不少人直指，日本當地也有許多攤販、超市賣一樣的產品，從販售的價格就可以知道不可能是蟹肉。也有許多人認為，店家招牌上有寫風味二字，不算欺騙，「先撇開語言差異不說，起碼有寫帝王蟹風味，算老實了。」

雖然蟹肉棒小吃令該名日本遊客失望，不過他也分享台灣的木瓜牛奶很好喝，讚甜味天然幾乎不含糖，口感極佳；碗粿、蔥油餅、蚵仔煎、滷蛋也都很好吃。

