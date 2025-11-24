逛夜市買「帝王蟹肉棒」！日本人入口驚喊「被騙了」網驚：蛤？

生活中心／綜合報導

台灣的夜市向來是觀光客必訪的熱門景點。不過，近日有一名日本旅客分享在夜市的「踩雷經驗」。他在攤位看到寫著「日本空運、品質保證、帝王蟹肉棒」的看板，還印著大大的螃蟹照片，興沖沖買了一份，沒想到吃完卻傻眼，直呼：「被騙了！」

















逛台灣夜市買「超大帝王蟹肉棒」！日本人入口驚喊「被騙了」網驚：蛤？

台灣以美味多樣的美食吸引全球旅客，特別是夜市小吃每樣都充滿獨特的台灣味。（示意圖／取自Pexels）









這名日本旅客在Threads上發文表示，在台南的夜市買了蟹肉棒，當下以為是螃蟹，結果只是蟹肉棒而已，直言自己被「蟹（風味）」給騙了，該旅客提到，雖然心裡也覺得「這價錢應該不可能是真的螃蟹吧」，但還是買來吃吃看，結果吃下一口，發現味道普通、毫無蟹香，讓他忍不住建議：「乾脆改名叫普通蟹肉棒就好。」





日本旅客在Threads上發文表示，在台南的夜市買了蟹肉棒，當下以為是螃蟹，結果只是蟹肉棒而已，直言自己被「蟹（風味）」給騙了（圖／翻攝自PTT）









不過，這趟旅程也不是全無驚喜。該名日本遊客大讚台灣碗粿「超級好吃」，只是看到叉子直插碗中央時，感到相當意外；他還對木瓜牛奶的香甜口感印象深刻，形容「淡淡的甜味很好喝」；另外，他嚐了口袋名單的蔥油餅，本以為醬料是辣椒醬，結果一吃發現不辣反而很香，「第一次吃，覺得是好味道」。



該篇貼文被網友轉貼到PTT後，引起熱烈討論，不少台灣網友留言表示「日本路邊攤也是一樣的東西」、「有寫風味了 而且那價格也不可能是帝王蟹阿」、「這東西本來就叫風味蟹肉棒啊」、「蛤？日本自己也有賣這種仿蟹肉棒」、「以為夜市能買到帝王蟹太天真了吧」。不少人也幽默回應：「這算是文化交流的一部分啦，歡迎再來挑戰別的小吃！」。













原文出處：逛台灣夜市買「超大帝王蟹肉棒」！日本人入口驚喊「被騙了」網一看驚：蛤？

