逛夜市「遇財神」突然有感應！ 妹子秒揪朋友刮整本 爽中110萬





大家平時逛夜市會去彩券行買刮刮樂試手氣嗎？一名高雄的妙齡女子，與朋友一同去六合夜市逛街，經過彩券行時突然有「被感應到」的感覺，於是揪朋友買整本刮刮樂，沒想到竟連續刮出10萬及100萬得大獎，令朋友高呼「太神奇了」！

根據代理人黃小姐描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元的是一位妙齡女子，當天晚上她與朋友相約前往高雄六合夜市逛街，途中經過彩券行時，被門口高掛的紅燈籠與微笑充氣財神吸引，直覺有種「被感應到」的感覺。

她進到店內又看見櫃台擺放紫南宮金雞，心中突然湧現想試手氣的衝動，於是當場決定直接買下一整本「2000萬超級紅包」刮刮樂現場開刮。沒想到好運接踵而來，先是刮出一張10萬元大獎，引起朋友們一陣歡呼，女子則相當淡定繼續往下刮，竟再度刮中100萬元大獎，現場驚呼聲不斷，朋友們直呼這個感應太神奇了！

（封面圖／東森新聞）

