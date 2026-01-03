逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

網友分享選購攝影機的趣事。（示意圖／Pexels）

逛賣場有時不僅是採購行程，也常伴隨著各種出其不意的笑料。近日一名女網友在Threads上分享一段逛好市多的趣事，她表示，當天與男友前往好市多購買攝影機，結果在挑選途中，男友指著一台外型「氣勢十足」的商品提議換購，結果她一看傻眼：「這是循環扇欸！」

原PO寫道：「今天去好市多買攝影機，拿好之後，走著走著，男友看到這台說：『要不要換這台？這台看起來更大台更厲害的感覺欸！』」她一看對方手指的方向，忍不住笑出來：「這是循環扇欸！」

廣告 廣告

圖片中，男友所指的商品確實是一台外型流線、體積不小的循環扇，由於設計簡約、外觀科技感十足，乍看之下與攝影器材有幾分神似，也難怪會「誤認」。

這段貼文一曝光，隨即引來網友留言熱議：「葉黃素考慮一下，要記得現在藥師那邊結帳」、「我記得有網友說：『男友是半盲，等到變成老公會是全盲』」、「好多人都建議買葉黃素，我倒認為直接去光學眼鏡部配附眼睛比較快」、「眼角膜要不要捐出來」、「遠遠看其實也滿像的啊」、「攝影機真的跟循環扇那麼大一台，我也不敢裝」。

男友把該循環扇當成攝影機。（圖／好市多官網）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

嚴防非洲豬瘟！ 「非法載運與廚餘養豬」首次違規罰40萬、最高罰400萬

「悠遊付乘車碼」今上線！雙北捷運、公車掃碼就可搭乘 設定方式一次看