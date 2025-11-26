逛好市多黑五沒錢只好「拉衣露奶子」 發文喊：把我賣掉賺錢

（社會中心／綜合報導）美式賣場好市多「黑色星期五」特賣週湧入大量人潮，但一位台灣高人氣網黃卻因在店內拍攝「掀衣裸露」照片並上傳社群，引發網友熱議。對此警方指出，相關行為恐涉及違法，最高可處一年徒刑或罰款。

圖／美式賣場好市多「黑色星期五」台灣高人氣網黃卻因在店內拍攝「掀衣裸露」照片並上傳社群。（翻攝 X）

24日是「黑色星期五購物週」首日，各地好市多門市湧現排隊潮。然而這名網黃卻選在賣場寵物食品區拉起上衣、露出胸部拍照，隨即將照片公開於 X（前 Twitter），並寫下：「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了。」貼文瞬間引發大量互動，不少網友誇張留言：「在哪裡領貨？」也有人笑稱「這比黑五更吸引人吧」。

雖然目前警方尚未接獲報案，但警政單位表示，該行為若被認定為「意圖讓他人觀覽」的露出動作，可能觸犯刑法第234條公然猥褻罪，相關法條可處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。警方也提醒，公共場所並非可任意拍攝裸露內容的場域，如有違法恐仍需負擔法律責任。

