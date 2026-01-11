逛完好市多見「1景象」 她秒楞：怎麼開車回家？網諷：台灣日常的風景

記者施春美／台北報導

美式賣場好市多（Costco）的推車採「不用投幣」的自由取用制，常見民眾使用完推車卻不歸位的亂象。有網友表示，她逛完好市多後要取車，發現許多人隨意放置推車，使她不能從駕駛座上車、只能從副駕駛座爬進。她不禁抱怨，推車幫大家滿載而歸，就不能幫忙推它回家嗎？許多網友直呼「這是台灣日常的風景！」

不同於家樂福等賣場，好市多的推車多採「不用投幣」的自由取用制，這為購物帶來便利，但也考驗會員公德心。一名網友在臉書社團「好市多 商品經驗老實說」表示，她昨晚在好市多採買後，回來看到賣場推車遭隨意亂堆，導致她無法從駕駛座上車，只能從副駕駛座爬進車內，讓她相當無語。

該網友感嘆地表示，明明多走幾步路就有可以回收推車的位置了，「推車幫大家滿載而歸，就不能幫忙推它回家嗎？如果人老了，誰要推你去曬太陽？」

該則貼文引發熱議，湧入145則留言。網友紛直呼，公德心很重要！「台灣日常的風景」、「自私的行為會增加工作人員的負擔」、「有時好市多的推車還被推到隔壁商店的門口」。

有網友分享，美國加州灣區的好市多停車場也有推車胡亂堆置的情形。（圖／取自臉書粉專「好市多 商品經驗老實說」）

但也有網友緩頰，以該張照片而言，放置推車的人是否因為看到地上的白線，與車輪剛好可以應對，誤認該處就是放置推車的地方。也有身處其他國家的網友分享當地好市多賣場推車亂推的畫面，例如加州灣區、聖荷西的好市多也出現推車胡亂堆置的情形。

