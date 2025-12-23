逛家樂福多看一眼，這瓶水「沒有標籤」？

▲bonaqua® 怡漾是台灣首支瓶身採用食品級100%塑膠再生料(rPET)製成的瓶裝水。（圖／品牌提供；「bonaqua｣及「bonaqua®怡漾」是可口可樂公司註冊商標）

[NOWnews今日新聞] 逛賣場時，偶爾會遇到這種瞬間，不是原本要買的東西，卻讓人忍不住多看一眼，尤其發現不同以往的商品設計，更增添採買樂趣。最近有不少消費者在逛「家樂福影響力概念店」時，就遇到了這樣的情況。在「裸得好」專區裡，一瓶看起來特別簡單、甚至有點「乾淨過頭」的瓶裝水，吸引了目光 — 這瓶水沒有標籤。

第一次看到這瓶水的人，可能以為是包裝未完成。充滿好奇地湊過去一看，才發現，產品資訊其實已經直接用雷射雕刻在瓶身上，條碼也移到瓶蓋上。這樣的設計，讓瓶身回到最單純的狀態，也少了一層不必要的包裝。這款悄悄進駐「家樂福影響力概念店」的瓶裝水，正是 bonaqua® 怡漾無標籤瓶裝水！不少消費者形容，第一眼的感覺是「很新奇」，第二眼才慢慢看懂它想做的事。

▲bonaqua® 怡漾無標籤鹼性水，是台灣首支瓶身採用食品級100%塑膠再生料（rPET）製成的瓶裝水，讓回收後的塑膠再次回到生活中使用。（圖／品牌提供；「bonaqua」及「bonaqua®怡漾」是可口可樂公司註冊商標）

bonaqua® 怡漾無標籤鹼性水除了無標籤設計，瓶身本身也藏著巧思。它是台灣首支瓶身採用食品級100%塑膠再生料（rPET）製成的瓶裝水，透過「瓶到瓶」的概念，讓回收後的塑膠再次回到生活中使用。對多數消費者來說，這瓶水的設計巧思未必會在購買當下立刻被注意到，但在「喝完要處理瓶子」的那一刻，差異就會出現！bonaqua® 怡漾無標籤瓶裝水不但不用撕標籤，也不用多想怎麼分類，回收變得更直覺更有效率。有網友分享，產品設計成回收可以「少一個步驟」的小改變，幫助大家更不費力做對環境友善的事。

家樂福影響力概念店長期以「買得到的永續」為選物核心，從支持社會企業、在地商品，到減少包裝的生活用品，替消費者先把選擇篩選過一次，盼鼓勵更具永續意識的消費。在這樣的脈絡下，「裸得好」專區成為重新思考包裝與生活關係的角落，而 bonaqua® 怡漾的進駐，也讓「喝的選擇」多了一種可能，在必須買瓶裝水的情境下，至少可以選擇一個對環境相對友善的選項。

▲家樂福影響力概念店「裸得好」專區全新亮相—bonaqua®怡漾的進駐。（圖／品牌提供；「bonaqua｣及「bonaqua®怡漾」是可口可樂公司註冊商標）

下次走進家樂福影響力概念店，如果你也在架上看到那瓶「沒有標籤」的水，也許會和不少消費者一樣，忍不住停下來看一眼，然後發現原來瓶裝水也可以長得不一樣。來到家樂福影響力概念店，在商品樸實無華的外表中，反而對其蘊含的綠色心意眼睛為之一亮，在這樣的理解和連結之下，你的永續實踐力是否也就這麼被啟動了呢！

