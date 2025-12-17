一逛就便意上身？他竟直接私訊寶雅：冷氣是不是有加瀉藥 醫解析「便祕救星」背後原理

便祕的人真的能靠逛寶雅解決？醫師告訴你背後真相。（本刊資料照）

寶雅真的有魔力？不少民眾分享，每次逛寶雅時，不僅商品琳琅滿目，還會突然產生便意，甚至有人半開玩笑地問：「寶雅冷氣裡是不是加了瀉藥？」面對大家的疑問，醫師出面解答，直言這現象其實與身體的神經反應有關。

為什麼逛寶雅會突然想上廁所？

近日竟然有一名網友好奇到直接私訊寶雅，詢問「店內是不是有在冷氣中加瀉藥？」，隨即PO上Threads分享，文章曝光後引發網友共鳴並熱烈討論。

許多網友紛紛回應：「每次去都想拉屎！便祕的人可以多去逛逛」「我的便祕解決方式：1. 瀉藥、2. 大冰奶、3. 逛寶雅」「上週去了2次，一進去不到一分鐘就想上廁所，還好寶雅有廁所。」這股「逛寶雅產生便意」的現象在網路上迅速形成討論熱潮。

便祕的人真的能靠逛寶雅解決？

事實上，醫師張家銘曾在粉專「基因醫師張家銘」發文說明，走進寶雅產生便意的原因，並非店家加了瀉藥，而是與人體神經系統有關。

張家銘指出，寶雅內明亮的燈光與琳瑯滿目的商品，能讓人放鬆身心，啟動副交感神經，也就是身體的「休息與消化系統」。當副交感神經活躍時，腸胃蠕動加快，就可能產生便意。

