逛展前先看！ITF台北國際旅展11月7日登場1,600攤優惠開搶 機票萬元有找、住宿餐券1折起
2026年擁有多個連續假期，農曆新年更可連放9天，是規劃旅行的好時機！全台規模最大的ITF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場。今年展覽規模擴大至1,600個攤位，較去年增加約100個，來自123個國家與城市的參展單位齊聚。其中，日本館超過200個攤位創歷年新高，現場從機票、住宿到餐券，一站式比價優惠，先買先省、逛展更划算！
航空機票優惠
參展航空公司名單有中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日本航空、越南航空、越捷航空、汶萊皇家航空，另有部分航空公司與各國國家館一同展出。
航空優惠部分，中華航空ITF線上旅展已開跑，即日起至11月10日，全航線最低76折起，除了機票折扣外，再加碼好禮優惠抽機票、豪華版關西樂享周遊券及高鐵優惠券、廣島或熊本三井花園飯店住宿劵及高級家電等多項好大獎。
長榮航空線上旅展同步開跑中，即日起至11月16日，精選優惠航線83折起；國泰航空旅展限定優惠，飛往全球75大熱門航點，全航線8折起。日本航空ITF線上旅展，即日起至11月16日，東京、名古屋限時85折起，可延伸日本國內線，並享兩件免費託運行李服務。
