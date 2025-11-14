逛展變吃Buffet！ 民眾瘋擠美食展「3餐全解決」

美食展有吃又有喝。（圖／TVBS）

台北南港展覽館人潮滿滿，茶、酒、咖啡、食品設備和風潮美食祭聯合展出，有吃又有喝，麻辣鴨血、蘿蔔糕、披薩等美食都能嘗鮮，許多饕客一早就衝來逛展，試吃一輪後，三餐全解決，吃到喜歡的就掏荷包，業者業績也增加兩三成。

麵條下鍋後，撈起甩乾，加入獨門麻醬，甚至酸菜魚都能拌麵，旁邊還有熱呼呼麻辣鴨血豆腐，通通0元嘗鮮，讓民眾免費吃飽飽。民眾：「跟Buffet一樣，你可以吃到很多不同口味的，你沒有吃過的都可以吃得到。」

麻辣鴨血豆腐免費試吃，業績增加兩三成。（圖／TVBS）

茶、酒、咖啡、食品設備，和風潮美食祭聯合展出，門票百元左右，有吃又有喝，現場人潮滿滿，許多饕客一早就衝來逛展，試吃一輪後，三餐全解決。常溫美食公關經理黃小姐：「大概準備了兩百多份餐點給來參加的民眾試吃，業績有漲到兩三成左右。」免費蘿蔔糕一端上桌，馬上被排隊民眾掃光，還有主廚用蒸烤爐現場料理，結合烤雞腿、馬鈴薯和法國麵包，驚豔民眾味蕾。另外更有攤位擺出紅蔥拌飯、麻辣魚蛋，讓觀展的人享用。如果口渴了，也有湯品自助吧，熱熱的黑蒜燉雞鍋、酸白菜鍋，湯底免費嘗鮮。民眾：「大概早上11點多來，然後到現在還滿飽。」

現場烤夏威夷披薩免費試吃。（圖／TVBS）

還有業者搬來烤箱，現場烤夏威夷披薩，10分鐘就出爐，不怕饕客吃多少，因為很多人試吃後就會掏出荷包。冷凍披薩業者李先生：「試吃完之後一定都會比沒有試吃，大概增加有三成到四成購買意願。」而展覽中國際廚藝挑戰賽也很吸睛，米其林主廚和台灣選手面對面交流，選手也大顯身手，將食材變成精美菜餚，滿滿一桌讓民眾邊流口水邊拍照。美食展飄香，也炒熱商機。

