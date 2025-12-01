逛巨城突下雨！她牽車驚見「1暖舉」太貼心 網狂讚：難怪新竹人這麼愛

生活中心／許智超報導

多位網友在社群平台分享新竹巨城的暖心舉動，引發熱議。（圖／資料照）

每到假日，新竹巨城百貨總是人潮滿滿，而日前就有網友分享，她到新竹巨城購物時，將機車停放在戶外停車格，結果逛街期間突然開始下雨，原本心想安全帽肯定濕透了，沒想到安全帽竟已經被套上塑膠套，讓她忍不住直呼「太貼心了吧巨城！」貼文一出，立刻引發網友熱議，而巨城小編也幽默回應此事。

原PO在Threads發文表示，巨城正好有週年慶活動，因此停車場早已停滿，只能將機車停在戶外停車格，結果逛到一半，外面突然開始下雨，她本來心想安全帽肯定濕透了，沒想到返回牽車時，看到安全帽都被套上塑膠套，「太貼心了吧巨城！」

廣告 廣告

另一位網友也發文提到，自己逛街逛到沒有注意下雨，結果到了外頭，發現戶外停車區的每個安全帽，都已經被套好塑膠袋了，「怎麼這麼好！」還有網友直呼，「比男朋友貼心的只有巨城，雨天還幫安全帽戴套」。

新竹巨城小編在臉書粉專幽默寫下，「真的不好意思，又寵壞你們了」。（圖／翻攝自Big City遠東巨城購物中心臉書）

貼文曝光後，網友紛紛留言大讚，「我說真的這表現應該封頂了吧」、「這種服務放眼全球都沒有這樣的吧」、「出來看到會很感動耶」、「這比男朋友貼心」、「還有這麼頂的服務，太讚了」、「難怪新竹人不是在巨城，就是在往巨城的路上」，連台中大遠百小編也回應「哥，這真的太貼」。

另外，巨城小編也現身「安全帽」貼文，回應「我是孝順爸媽的好寶寶」、「我是一個暖寶寶」，留言獲得萬名網友按讚，不僅如此，小編還在臉書粉專幽默寫下，「真的不好意思，又寵壞你們了」。

更多三立新聞網報導

他喊「明年11/28」千萬別出國！一堆人狂標記行事曆 網驚：根本不知

狂掃台灣砂糖爆紅！日老闆獲贈「特製抱枕」被敲碗販售 台糖回應了

好消息！中華郵政「1服務」暫停近2個月 宣布12月恢復寄送

怎麼看「週休三日」連署過關？逾3.6萬人表態了 最新網路投票結果驚人

