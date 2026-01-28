逛市場拿春聯 五股市場墨香迎新書法家揮毫贈春聯

五股公有市場今（廿八）日邀請三位書法家揮毫墨香迎新歲贈春聯。（圖：新北市場處提供）

迎接新年，新北市場處今（廿八）日在五股公有市場舉辦「墨香迎新歲．揮毫贈春聯」活動，邀請官淑貞、黃煜華及林德波三位書法名家現場揮毫，免費贈春聯與民眾迎接新年。

新北市場處長李長奎表示，公有市場不僅是民生採買重要場域，也是凝聚社區情感核心。活動結合傳統書法藝術與在地市場文化，讓市民在日常採買之餘，能感受濃厚年節氛圍。五股公有市場為新北首座現代化市場，匯集熟食、生鮮及百貨商品，整體空間整潔明亮；特別邀請書法名家現場揮毫，透過一筆一畫手寫春聯，傳遞新春祝福。

現場亦加碼準備多項限量好禮，包括好運紅包袋、春節壁貼、蛋捲試吃，以及市場消費贈送雞捲等，邀請市民走進公有市場。市場處表示，今年特別集結五股、泰山、新莊第一、汐止秀豐及中和民享等公有市場，推出「六大超值年菜禮包」線上預購，限量八十八份，最高享五六折優惠，即日起開放預購。此外，整合二十四攤人氣攤商，推出多元年菜及年節食品，方便市民依需求訂購，更多優惠資訊請至「來新北逛菜市」FB粉絲專頁查詢。