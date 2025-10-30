逛市場趁機摸臀吃豆腐 受害女子憤怒提告色老翁

8旬老翁逛市場趁機伸手摸女子臀部，新竹地院法官審理後判處30日拘役。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕80多歲林姓老翁某天逛新竹市場時竟假意靠近水果攤，趁機伸出鹹豬手摸1名正彎腰選購木瓜的女子，經被害人憤怒提告後，檢察官提起公訴；雖然林翁一度辯稱「沒有摸，我要選購水果」，但新竹地方法院法官審理後認涉犯違反性騷擾防治法，判處30日拘役，得易科罰金。

判決書指出，林翁去年1月20日上午9點許，在新竹市場1家蔬果攤位前，見A女彎腰選購木瓜，竟意圖性騷擾，趁人不及抗拒假意觀看水果，挨近A女，伸出右手觸摸A女的左臀部得逞。A女受到驚嚇，憤而向警方提告。

廣告 廣告

對於A女的指控，林翁矢口否認犯行，並辯稱：「我沒有摸」，他是面向水果攤，要選購水果，背後的事情他不知道，「就算有摸到，我也沒注意、不知道」等。但檢警調查，林翁若要選購水果，應該靠近水果以便挑選，而非故意挨近A女。

況且，蔬果攤前空間甚大，當時選購人潮不多，被告盡可往無人在旁之處，以便從容挑選，而非緊靠A女臀部。且現場有監視錄影畫面可佐證，堪認林翁所辯，不足採信。

法官審酌，林翁未思尊重女性，趁A女不及抗拒之際，觸摸A女左臀部，對A女為性騷擾行為，顯不尊重他人的身體自主權，造成A女心理上難以磨滅的陰影，殊值譴責；惟林翁犯後尚知坦承犯行，態度尚可；並當庭向A女道歉，未獲A女宥恕；復參酌被告無素行等一切情狀，量處拘役30日刑責。

【看原文連結】

更多自由時報報導

梧棲斃死豬數量兜不攏疑遭塗改 中檢證實已分案偵辦

世界大賽》藍鳥狂比4敬遠大谷翔平！美媒直言廢除制度 道奇主帥回應了

世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄

世界大賽》道奇天王山之戰非贏不可！ 大谷翔平下一棒換人

