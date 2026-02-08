逛年貨街遇襲！ 醉漢隨機毆人 闖超商出拳

中年男子怒氣沖沖直接走進超商，對著比他身材高大的年輕男子就是一拳。（圖／翻攝自 jane101810 Threads ）





台中市北區驚傳醉漢攻擊事件！昨（7）日晚間11點多，蔡小姐和朋友去逛天津年貨街，想說在超商休息一下，沒想到要離開時，一名醉漢突然衝出來，先是摟住蔡小姐和她的男性友人，更追進超商毆打蔡小姐的朋友，造成他臉部紅腫瘀青，還不斷辱罵蔡小姐的男友，2人都決定提告。

中年男子怒氣沖沖直接走進超商，對著比他身材高大的年輕男子就是一拳。喝醉陳姓男子vs.遭攻擊民眾：「報警了。」

灰衣男重心不穩，整個人慘摔，但他馬上又起身，還想攻擊年輕男子，對方很迅速抓住中年男的雙手，兩人就在超商對峙，最後中年男子雙手插口袋直接走出超商，卻讓民眾嚇壞，趕快報警。

遭騷擾當事人：「有一個醉漢摟我跟我朋友，我們就是要騎車走，我們的朋友他沒有走掉，被醉漢騷擾。我朋友就想說去超商裡面自保，結果那個醉漢就衝進去，然後騷擾我朋友，並且先揍了他一拳。」

攻擊事件發生在昨天晚間11點多，當時蔡小姐和一群朋友去逛天津年貨大街，最後剩下蔡小姐以及她的男友，還有一名男性友人，3人從超商休息完離開，結果這名醉漢卻突然衝出來，不僅騷擾蔡小姐和他的朋友，甚至還出拳打人。

遭騷擾當事人：「當下我男友看到他摟我的，我有趕快走掉，然後我男友也有撥開他的手，他就有嗆我男友。（被打朋友）今天本來有要上班，他就請假，昨天晚上去跑警局去驗傷，右臉整個瘀青紅腫。因為前3天才看到北區漢口路隨機砍人事件，有點嚇到，不知道事情會發生在我們身上。」

蔡小姐回想整個過程還心有餘悸，也PO網說如果第二次攻擊，這名醉漢有拿武器，他們只能拿安全帽自保。

第二分局立人所副所長盧玠文：「及時發現涉案男子行徑異常，基於公共安全，立即採取保護管束並查明身分。」

警方到場後，發現這名48歲的陳姓男子已經喝到爛醉，問他的個人資料都無法正確回答，事後被攻擊以及被辱罵的2名男子都表示要提告。不過現在又正值年貨大街人潮聚集，這次又發生攻擊案件，也讓民眾飽受驚嚇。

