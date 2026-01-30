逛文具店「驚見王世堅玩具」！她曝3隱憂：這不是政治問題

政治中心／黃依婷報導

玩具被做成王世堅委員造型，按鍵還會發聲。（圖／翻攝自吳欣岱＠台灣基進臉書）

民進黨立委王世堅過去在各個質詢現場就經常留下「質詢金句」，被中國音樂人將其改編成洗腦神曲《沒出息》，並在抖音上掀起一波風潮。近日台灣基進黨秘書長吳欣岱則透露，自己在逛文具店時，發現竟有「一個做成王世堅委員造型、按鍵會發聲的玩具」，引發討論。

吳欣岱發文曬出一個按鍵玩具，自己在陪小孩逛文具店，竟然會看到這個，她坦言，好像有點意外又不意外，一個做成王世堅委員造型、按鍵會發聲的玩具，就這樣堂而皇之地放在貨架上販售，但這件事讓她不安的並非玩具本身「像不像王世堅」，而是這樣的商品，到底有沒有經過任何一個台灣應該存在的把關流程？

廣告 廣告

吳欣岱提到，這類玩具如果是進口商品，依法本來就應該要有產品標示、進口申報、商品檢驗和安全與材質檢測。但在現場看到的包裝，完全看不到這些資訊，不知道它用的是什麼塑膠原料，不知道有沒有重金屬，不知道是否含有對兒童有害的化學物質，也不知道是從哪個管道進來的，這不是什麼政治問題，這是最基本的公共安全問題。

吳欣岱指出，如果沒有申報就進口，那就是逃避海關查驗；逃避查驗本質上也就是逃稅，還有授權與智慧財產權的問題，即便王世堅本人可能不介意，即便他是政治人物，把特定政治人物的聲音、形象，做成商品販售，理論上仍然涉及授權，也顯現出中國的生產體系，長期對他人的智慧財產權與人格權是不在乎的。

吳欣岱示警，今天可以未授權使用台灣政治人物，明天也可以未授權使用台灣創作者、台灣角色、台灣品牌，且中國把台灣政治人物做成玩具、迷因化、娛樂化，不只是嘲諷某一個人，而是「把嚴肅政治，轉化成搞笑素材」、「把問政內容，轉化成笑點」、「把民主討論，轉化成娛樂消費」。

更多三立新聞網報導

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

快訊／撥泥見日！光復3校明天開學…文具、課本到齊就等孩子來

便利貼正確用法曝光「不會再翹起來」！一票人驚呆：做錯30年

58元買五金「爽中1000萬發票」！他花30元買文具也中200萬

