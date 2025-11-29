逛新北歡樂耶誕城 站前水池廣場啖美食

以馬戲嘉年華和 LINE FRIENDS可愛 IP為主題，2025新北歡樂耶誕城吸引全台民眾造訪，除了必訪的裝置與精彩光雕投影秀外， 站前水池廣場上，也有多元美食攤位。

冰糖葫蘆業者賴先生：「我們是用冰糖跟麥芽，它吃起來比較強調水果本身的鮮甜，這個巨無霸的話，就是我們預約訂製的一個，一公尺長度的冰糖葫蘆，各種水果都可以吃得到，美國的水蜜桃、蘋果，它吃起來就是又脆又甜，拉糖絲也是我們獨家的技術，那它可以讓冰糖葫蘆外面，多一層像吃棉花糖的口感。」

除了巨無霸冰糖葫蘆超吸睛，甜點類還有義式冰淇淋，主打焦糖烤布蕾和濃巧克力口味，現場日式攤位都由日本師傅親自操刀，像是口味多元的鯛魚燒，鹹食包括日式炒麵、大阪燒，口味道地，章魚燒顆顆飽滿，飲料類，來杯特調搭配蝦餅邊吃邊逛，或是料多實在的白玉烤梨暖暖身，新北歡樂耶誕城串聯美食攤位，讓吃、逛、拍一次滿足。

