逛日本UNIQLO要注意！自助結帳恐多付錢 小偷手法曝光

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日圓貶值吸引台灣人赴日購物熱潮，不過，定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒，有旅客在日本UNIQLO購物時，疑似遇到小偷設局，導致結帳時不知不覺多付了一筆錢，提醒民眾在消費時一定要核對件數，尤其使用自助結帳更要小心。

有旅客在日本UNIQLO購物時，疑似遇到小偷設局。（示意圖／pixabay）

「日本人的歐吉桑」在臉書粉專發文表示，小偷會先將衣服上的感應標籤剪下，再把標籤塞進其他衣物的口袋裡，接著帶走被剪掉標籤的衣服。等到下一位顧客拿著那件被放入標籤的衣服結帳時，系統感應到口袋裡有一個標籤，就會判定為兩件商品，導致結帳金額增加。

廣告 廣告

由於日本多數UNIQLO門市設有自助收銀台，只要將衣物放入指定區域，機器就會自動讀取件數與金額，若消費者只看總價、沒有逐一確認商品數量，就可能在不知情的狀況下多付錢。他也提到，這類手法很常見，品牌方應該有所防範，但消費者還是要提高警覺。

貼文曝光後，許多網友分享自身經驗，「RFID TAG進步又方便，沒想到還是被人鑽漏洞」、「這種我都習慣另外拿空籃子一件一件放進去，避免沒感應到或是重複結帳」、「手持式的掃碼機就比較安全」、「要退稅都有專人服務了，觀光客應該很難遇到」、「我在台灣迪卡儂就遇過，買鞋結果感應多一件衣服，原來衣服的感應標籤被剪下塞到鞋子裡」。

更多FTNN新聞網報導

冬季赴日滑雪旺季！日本人提醒2大當地人雷點：負面反應非常激烈

赴北海道旅遊最後一晚 行李裝不下把雪靴留飯店 網批：有損台灣的形象

放鳥日本包車業者！便當店老闆現身道歉「系統提醒帳號詐騙」才封鎖 藉口遭網轟爛

