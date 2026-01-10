逛書展就像秒飛曼谷？2026台北國際書展泰國主題國展現最潮創作力

記者/李明真報導

文化部主辦2026第34屆台北國際書展即將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國。7日辦理泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處處長李凱莉、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、法國在台協會文化處處長周書安、印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主任陸意吉（Luigi Raffone）等共同出席，介紹各國際館內容。

泰國主題國館將會從小說、童書、漫畫、條漫、插畫等，以及歷史與政治，書寫當代生活的感性故事，呈現出一個世代多元、題材開放、行事活潑的出版風景。圖/文化部

文化部政務次長李靜慧表示，2026台北國際書展是泰國繼2009、2014年後第三度擔任主題國，此次泰國主題國館，將會從小說、童書、漫畫、條漫、插畫等，以及歷史與政治，書寫當代生活的感性故事，呈現出一個世代多元、題材開放、行事活潑的出版風景。此外，今年的書展同時也集結歐洲和亞洲多個國家館，不論是比利時對圖像漫畫的深耕、捷克在兒少出版的創新、法國的跨世代閱讀設計、印度以故事為核心的文化想像、義大利以漫畫視為文學形式策展，都讓台北國際書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。

印度與義大利展出圖書。圖/文化部

李靜慧指出，文化部也持續透過政策讓更多年輕的世代走進閱讀的世界，今（115）年起，13-15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，相當於有逾200萬的青少年擁有1200點文化幣，也希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。

泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）、泰國出版暨書商協會（PUBAT）共同籌畫，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，生成於出版。主題國館內規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型。主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；另一重要亮點「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

本次泰國將邀請超過10位風格多元的作家與創作者來臺交流，將於書展期間舉辦多場作家座談、作品分享與跨文化對談活動。此外，泰國主題館將每日推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

比利時館由比利時法語文化區國際關係總署（Wallonie-Bruxelles International, WBI）攜手比利時台北辦事處瓦隆尼亞區經貿組共同策畫，展出內容涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，展品橫跨不同世代與閱讀族群，勾勒出比利時法語出版在歐洲文化版圖中的獨特位置與長期累積的創作深度。

捷克館由捷克中心臺北策劃，聚焦當代捷克兒童與青少年書籍，展示內容涵蓋繪本、立體書、大開本知識書、小說、漫畫與圖像小說等。展覽包括捷克近10年最具代表性的60本兒少類書籍，呈現捷克兒少出版在敘事與形式上的豐富樣貌，以及〈躍然紙外〉特展，聚焦立體書與跨界創作，強調書籍的空間感與互動閱讀體驗。

法國館由法國在台協會、法國國際出版協會與信鴿法國書店策畫，展出童書、漫畫、文學與人文思辨作品，從圖像敘事到文字書寫，回應不同世代讀者的閱讀需求。

印度館由印度台北協會策畫，以「Little Mind, Big Idea」為主題，從孩子的視角出發，結合童書、互動螢幕與故事體驗，呈現印度多元文化、傳統寓言與多語社會的魅力；並以「故事」為核心，串聯閱讀、互動、藝術與文化思考，呈現印度文化在歷史深度與當代教育思維之間的多元樣貌。

義大利館由義大利經濟文化推廣辦事處台北貿易組策劃，以雙展館形式亮相，分別呈現義大利當代出版與漫畫創作的豐富樣貌。主展館以古羅馬風格樑柱設計為視覺核心，集結7家義大利出版社，展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元內容，展現義大利出版的創作能量與形式多樣性；漫畫特展專區以義大利漫畫（Fumetti）為主題，與義大利COMICON漫畫展合作，透過專題展示回顧義大利漫畫的發展脈絡與文化影響，凸顯漫畫作為文學與視覺藝術交會的重要敘事形式。

除前述主題館外，香港館集結香港大學出版社、香港中文大學出版社與香港城市大學出版社，以「書寫香港，連結世界」為主題，精選逾600本出版物，呈現城市記憶、社會議題、歷代思潮及藝術創作，讓讀者透過書籍感受香港的文化深度與思想活力，提供跨世代、跨文化的閱讀與交流平台。

2026第34屆台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場，未滿18歲讀者憑證免費入場等優惠措施。同時，從今年起13至15歲學生可領取1200點文化幣，也歡迎文化幣青年族群多多使用文化幣入場消費。