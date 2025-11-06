逛林口Outlet必吃！饗食天堂首推港點推車＋12道限定海陸料理

饗食天堂林口店開幕就爆滿！必吃港點推車上的紫薯料理和限定菜。

國民Buffet「饗食天堂」，正式進駐MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ館，開幕當天立刻客滿，現場氣氛熱烈。這是饗食天堂的第12家分店，最大亮點就是首次推出的港點推車服務，讓客人挑選現做港點，像是香甜紫薯芋絲糕、蜂巢紫薯肉酥、椰香紫薯流金球等創意料理，能嘗到林口特產紫薯的新吃法。

除了港點推車，林口三井店還推出12道限定料理。首推的「炭烤羊肩排佐阿根廷青醬」厚實多汁，搭配香菜青醬，能吃到清新草本香氣；「鮑魚磯煮白玉」以清酒、味醂慢火燉煮鮮嫩鮑魚，搭配柴魚高湯燉煮白蘿蔔，鹹香交融。「雪蟹旬味湯」以味噌高湯融入肥美雪蟹腳，豆腐滑嫩、蟹香四溢，絕對是海陸控不能錯過的選擇。

「炭烤羊肩排佐阿根廷青醬」柔嫩有汁，沾青醬會多了草本香氣。

甜點部分更有林口在地龍壽茶入味的「烏龍茶韻提拉米蘇」，茶香淡雅、口感柔滑，以及可愛的「饗食小夥伴人形燒草莓卡士達」，草莓顆粒與奶香優格內餡甜而不膩。

「烏龍茶韻提拉米蘇」吃得到林口在地龍壽茶的香氣。

林口三井店的空間設計以「美術館」為靈感，分為日式、中式及西式3大區，增添用餐趣味，親子家庭、好友聚餐或情侶約會都能享受舒適氛圍。逛林口Outlet血拚之餘，不妨順道去饗食天堂林口三井店，享受港點推車、限定料理與甜點盛宴，一次滿足購物與美食的雙重欲望。

饗食天堂林口三井店一開幕就吸引大批用餐人潮。

饗食天堂（林口三井店）

地址：新北市林口區文化二路一段123號2樓

電話：02-2609-1616

營業時間：11：30～14：00、14：30～16：30、17：30～21：00；週六、日11：30～14：00、14：30～16：30、17:20～21:30。 備註：平日午餐每人898元、下午餐每人728元、晚餐每人998元；週末及例假日午餐每人998元、下午餐每人898元、晚餐每人1,098元。另收1成服務費。



