逛淘寶被嚇到！SJ成員「近乎全裸」人形衣架驚售 網友狂喊真的母湯

記者林宜君／台北報導

淘寶販售韓國男團Super Junior成員的「人形衣架」商品。（圖／翻攝自Threads）

網購平台什麼都賣，只有你想不到、沒有他們不敢上架。近期有網友在中國電商平台淘寶閒逛時，意外發現一款標榜「SJ周邊」的商品，畫面一曝光立刻在社群掀起討論，不少人看了忍不住直呼傻眼，指出在淘寶上看到販售韓國男團Super Junior成員的「人形衣架」商品。畫面中，成員僅以近乎裸露的上半身入鏡，引發大量網友圍觀與轉傳。原PO直言：「逛個淘寶看到這個，笑死。」，短短一句話點燃討論熱度。

網友直呼「這真的母湯」，「好噁」。（圖／翻攝自Threads）

從商品照可見，該人形衣架被標示為粉絲收藏用途，主打「可訂製」、「粉絲必收」。然而，過度裸露的視覺設計卻讓不少人無法接受，留言區瞬間歪樓，有人直呼「這真的母湯」，「好噁」、「我沒想到韓庚也會出現在上面」、「而且甚至只有7人」、「WTF」也有人吐槽「這種周邊到底誰敢掛」，甚至笑稱「是要防身還是嚇人用的」。

網友直回「WTF」。（圖／翻攝自Threads）

事實上，Super Junior自2005年出道以來，憑藉《Sorry, Sorry》等代表作紅遍亞洲，至今仍擁有大批粉絲。官方周邊一向經過經紀公司審核，但這類在電商平台流通的商品，多半屬於非官方授權商品，設計與肖像使用爭議時有所聞。不少粉絲也在討論中提醒，購買此類商品不僅可能涉及侵權問題，也容易傷害藝人形象。有人無奈表示：「支持SJ這麼多年，真的不想看到哥哥們被做成這樣賣。」但也有網友抱持看熱鬧心態，笑說「雖然很鬧，但淘寶真的什麼都有」。目前該商品是否下架仍未知，但相關截圖已在社群持續流傳。

