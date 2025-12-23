中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

台中有一位民眾，到一家百貨公司的遊戲場，突然遭到一名陌生男子，拿衣架攻擊右膝蓋，對方打完就落跑，當事人越想越害怕，如果男子拿的是刀，不就當場濺血了嗎？更令民眾不滿的，是百貨業者沒有報警，錯失危機處理的第一時間！警方則主動展開偵辦！

透過監視器畫面，可以看到當事人走到櫃檯，伸出了手，指出一名男子離去的方向，說自己被男子突襲！是怎麼發生的？事發在22日下午，25歲張先生，到一家百貨公司，看人玩遊戲，突然覺得右膝蓋很痛，回頭一看，疑似被一名街友，拿衣架攻擊，還好沒見血，但因為最近有張文殺人案，讓張先生越想越覺得怕！

廣告 廣告





逛百貨疑遭街友衣架打膝蓋 當事人不滿：百貨竟沒報警

百貨遊戲場疑出現攻擊案。

百貨業者調閱出監視器畫面，當事人所在的位置，剛好被柱子擋住，看不見，經過時間點比對，疑似攻擊當事人的男子，應該就是他，手裡提著一個大紙袋，但不確定裡面裝著什麼？讓張先生不滿的，是服務人員說，男子是常客，居然沒有馬上報警，讓當事人覺得危機狀況被輕忽！

逛百貨疑遭街友衣架打膝蓋 當事人不滿：百貨竟沒報警

百貨遊戲場疑出現攻擊案。被指涉及隨機攻擊的男子，年約40多歲，當天穿著外套，身高大約176公分，警方說，沒有接獲相關人的報案紀錄，但還是主動追查！警方鎖定特定對象，持續還原事實真相，如果涉案人行為觸法，將被從嚴偵辦。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：逛百貨疑遭街友衣架打膝蓋 當事人不滿：百貨竟沒報警

更多民視新聞報導

狄鶯喊「作奸犯科」人沒死刑 作家提孫安佐酸：妳家怎麼了？

最新／余家昶確定入祀忠烈祠 表彰他「危急時刻挺身而出」

又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝

