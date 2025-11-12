逛耶誕城順便吃！超犯規爆汁彩色湯包，每種口味都難割捨

偶然遇到的巷弄中小店《小鮮肉創意湯包》，沒想到成了我近期最愛的湯包，不只是彩色外觀吸睛好拍，味道也很讚，咬下去會爆湯汁，且每種顏色都是不同口味，有原味、起司、辣椒、香菇、蒜味、九層塔等六種，每種都好吃。

因為下午剛喝過咖啡，覺得不是很餓，便想找個可以放嬰兒車的小吃店隨便吃個晚餐，找了找發現板橋站附近有一間湯包店，環境寬敞，很適合帶嬰兒車，於是就來囉，結果沒想到這間隨便找找的店會有這麼好吃的湯包！

《小鮮肉創意湯包》走溫暖的木質系路線，除了靠窗的單人式座位，其他都是四人座，桌數不多，用餐環境舒適，桌上放了小盆栽很是親切，以吃麵、吃小吃的環境來說，這裡相當不錯，所以今晚也有一些客人是來這裡吃晚餐兼聊天。

湯包有綜合口味版！所以我們點了兩籠綜合口味，一人一籠，每種口味都可以獨享，不用分來分去真棒。

餛飩湯

餛飩好吃，湯裡有五顆大大的餛飩，非常實在，餛飩咬下去肉感紮實又鮮美，配上湯一起入口，水潤潤的很可口。

綜合湯包

《小鮮肉創意湯包》的湯包除了單一口味，也可以任選兩口味雙拼，或是六種口味各一的綜合版，推薦選綜合版，每種口味都可以吃到！

他們家的湯包除了色彩繽紛很吸睛，味道也很棒，彩色的皮是用天然食材製作，非人工色素，每種顏色都是不同的口味，有原味、起司、辣椒、香菇、蒜味、九層塔共六種。

原味湯包

湯包皮有點ＱＱ的，帶點嚼勁，咬下去會爆汁啊！所以吃的時候要注意，湯汁很多喔。

在一眾花俏的湯包中，原味湯包也毫不遜色，原始風味更能嚐出肉餡的鮮美，今天吃下來，難得我這個醬料+薑絲控覺得什麼都不加最好吃，直接吃就很夠味，讓我不想再加其他東西去影響那好滋味！

香辣湯包

香辣湯包的內餡是辣椒鮮肉餡，雖然蠻辣的，大概有小辣再辣，但我很喜歡這個自然的辣味，辣椒的鮮辣香氣配上鮮美肉餡有夠過癮！是我本日最愛口味的第二名。

蒜味湯包

因為我是蒜香控，而這款的蒜味太香了，讓我無法不愛，而且這蒜香是有點類似新鮮生蒜的那種辛香味，很爽口，不完全是煮熟後的那種蒜香，蒜香跟肉餡香相得益彰，所以我有驚豔到。

香菇/九層塔/起司

香菇湯包內的香菇比例蠻高，滿滿菇香配上鮮肉餡，兩種鮮味在口中歡樂的相遇，吃過後滿口瀰漫清香。

九層塔以塔香為主，如果喜歡九層塔香氣，點這款就對了。

起司湯包雖然乍看下起司好像不明顯，但其實已跟肉餡融為一體，起司香氣好濃好香！

總結來說，雖然我最愛蒜香的，但其實其他口味也在伯仲之間，都好吃，我都喜歡，在《小鮮肉創意湯包》點一籠就可以吃到綜合版的真是太棒了！

小鮮肉創意湯包

地址：新北市板橋區文化路一段101巷13號

