逛花海也能學防詐！「臺中國際花毯節」民眾體驗識詐小遊戲
【警政時報 林家嘉／台中報導】「2025新社花海暨臺中國際花毯節」於114年11月8日至30日盛大展開，民眾在欣賞繽紛花卉之餘，也能透過警方設置的預防犯罪宣導攤位體驗「識詐小遊戲」，提升自身「防詐能力」，將遊樂與安全知識完美結合。
第五分局除了在東山路沿線協助疏導大量車流，也在會場設置識詐專區，由志工帶領民眾透過「打地鼠」方式辨識常見詐騙手法。「假冒公務人員」、「解除分期付款」、「假綁架親友」等情境，由志工以生動講解讓參與者快速理解詐騙話術。雖然小遊戲僅一人操作，周邊卻聚集許多民眾加油觀賞，在輕鬆氣氛中強化對詐騙類型的辨
除了防詐宣導外，現場員警也同步推動反毒觀念，並提醒民眾落實「住宅防竊三要訣」──提高警覺、使用安全器材、鄰里守望相助，期能讓市民在享受花海活動的同時，也能攜手守護居家與社區安全。
第五分局分局長劉其賢表示，維護治安是警方責無旁貸的使命，本分局持續推動分齡、分眾化的識詐宣導，從校園、社區到大型活動皆積極走入民眾生活。他強調，希望透過多元宣導方式，讓民眾都能成為「防詐種子」，共同阻絕詐騙於生活之外。
